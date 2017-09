De Boer ziet ondanks vierde nederlaag op rij lichtpunten bij Palace

Palace leed op Turm Moor de vierde nederlaag op rij in de Premier League, waardoor de positie van De Boer verder onder druk is komen te staan.

"Maar er was maar één team dat verdiende om te winnen en dat waren wij. We kunnen onszelf verwijten dat de kansen er niet in gingen en dat we toch een goal weggeven", aldus De Boer na afloop tegenover Sky Sports.

De Boer had voor het duel vertrouwen in een goede afloop, maar al na drie minuten stond zijn ploeg op achterstand door een verkeerde terugspeelbal van aanvaller Lee Chung-Yong.

"Dat verwacht je natuurlijk niet. Ik had een goed gevoel en vertrouwen voor de wedstrijd. De spelers begonnen helaas niet met vertrouwen, daardoor gaven we een goal weg. Daarna ging het beter, maar we vergeten te scoren."

Benteke

De 47-jarige trainer doelde daarmee op de vele kansen die Palace met name in de slotfase van het duel kreeg. Christian Benteke en Scott Dann verzuimden in kansrijke positie te scoren.

"We hebben goed gespeeld. Ik kan niet meer doen dan dit. Mijn spelers ook niet, ze hadden het alleen moeten afmaken. Als we zo doorgaan krijgen we vanzelf wat we verdienen."

In Engelse media werd de afgelopen week geschreven dat De Boer ontslagen wordt bij een nederlaag tegen Burnley. "Ik focus me nu alleen op dingen waar ik controle over heb. Ik spreek zondagavond en later deze week met voorzitter Steve Parish", besloot De Boer.

De volgende wedstrijd van Crystal Palace is zaterdag om 13.30 uur thuis tegen Southampton.

