Sparta boekt tegen nog puntloos FC Twente eerste zege van seizoen

Craig Goodwin nam in de achttiende minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening.

FC Twente beëindigde de wedstrijd met tien man, nadat aanvoerder Stefan Thesker diep in blessuretijd zijn tweede gele kaart ontving van scheidsrechter Christiaan Bax.

Door de nipte zege steeg Sparta naar de elfde plaats op de ranglijst met vijf punten uit vier duels.

FC Twente wacht net als Roda JC en Willem II nog op het eerste punt. De kampioen van 2010 verloor nog nooit eerder in de clubgeschiedenis de eerste vier wedstrijden in de competitie.

Sparta begon goed aan de confrontatie op Het Kasteel en kreeg via Loris Brogno in het eerste kwartier ook twee aardige mogelijkheden. De aanvaller schoot echter tot twee keer toe hard over het vijandelijke doel.

Sparta had in de achttiende minuut het geluk dat FC Twente verzuimde te profiteren van die missers. Oussama Assaidi dook uit het niets vrij voor Roy Kortsmit op, maar de buitenspeler slaagde er niet in de keeper te passeren.

Tighadouini

Aan de andere kant was het nog geen minuut later wel raak. Op aangeven van Brogno liet Goodwin Jorn Brondeel kansloos met een knappe poging: 1-0.

Het betekende dat FC Twente moest komen en dat leverde nog voor rust bijna de gelijkmaker op. Sparta-verdediger George Dobson en Bart Vriends wisten die echter ternauwernood te voorkomen.

Met de ingevallen Adnane Tighadouini, die deze zomer op huurbasis overkwam van Malaga, binnen de lijnen werd het er in de tweede helft allemaal niet beter op bij FC Twente.

De bezoekers kwamen op een schot van Haris Vuckic in het zijnet na niet eens meer tot een fatsoenlijke kans en zagen tot overmaat van ramp dat Thesker vlak voor het laatste fluitsignaal de kleedkamer moest opzoeken met een rode kaart, waardoor de verdediger de thuiswedstrijd van volgende week tegen FC Utrecht aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

