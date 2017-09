FC Utrecht eenvoudig langs Roda JC, AZ verslaat NAC

Door de zege van FC Utrecht is Roda na vier wedstrijden nog altijd zonder punt en dat is een negatieve Eredivisieprimeur voor de Limburgse club. Overigens zijn Willem II en FC Twente ook nog altijd puntloos. Utrecht heeft net als onder meer Ajax en PSV negen punten en dat zijn er maar drie minder dan koploper Feyenoord.

Utrecht nam tegen Roda al in de tweede minuut de leiding, na een vlotte aanval waarbij de defensie van de Limburgers uit elkaar werd gespeeld. Zakaria Labyad liet een voorzet van Cyriel Dessers bewust lopen voor Sander van de Streek, die achter hem helemaal vrij stond en zo zijn eerste competitietreffer voor Utrecht kon maken.

Roda JC had vrijwel niets in te brengen, maar bleef dankzij doelman Hidde Jurjus toch lang overeind. Jurjus voorkwam met een reeks knappe reflexen een grotere achterstand en had het geluk dat een schot van Labyad op de kruising belandde.

In de 58e minuut was Jurjus echter kansloos toen Mohamed El Makrini verzuimde om met Labyad mee te lopen, waarna de middenvelder van Utrecht alle tijd en ruimte had om op aangeven van Dessers de 2-0 binnen te prikken. Daarmee stond de eindstand op het scorebord, maar er kwam meer goed nieuws voor de thuisploeg. De Duitse middenvelder Rico Strieder maakte namelijk na negen maanden blessureleed als invaller zijn rentree.

AZ-NAC Breda

AZ doet mede door de zege op zondag op NAC ook goed mee bovenin. De ploeg van trainer John van den Brom heeft evenals Utrecht negen punten. NAC pakte nog maar één punt en staat vijftiende.

Jeremy Helmer had bij AZ voor het eerst een basisplaats in de competitie door een blessure van Alireza Jahanbakhsh. Bij NAC debuteerde de van Swansea City overgenomen doelman Mark Birighitti. De Australiër had een jaar geen competitieduel gespeeld en ging al na zes minuten in de fout, maar Wout Weghorst profiteerde niet.

Verder kreeg AZ voor rust weinig kansen in het AFAS Stadion, ondanks een veldoverwicht.

In de tiende minuut van de tweede helft was het toch 1-0 dankzij Helmer, die door de benen van James Horsfield raak schoot. Guus Til kopte een paar minuten later de 2-0 binnen na een fraaie voorzet met buitenkant voet van Joris van Overeem.

Het werd nog wel even spannend, omdat Ron Vlaar in de fout ging tegen NAC-aanvaller Thierry Ambrose. De strafschop werd door Ambrose zelf genomen en die zag zijn inzet gekeerd worden door AZ-doelman Marco Bizot. In de rebound was het via Giovanni Korte alsnog raak voor de bezoekers, maar verder kwam NAC niet waardoor het 2-1 bleef.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie