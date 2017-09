De Boer verder in problemen na nederlaag Palace bij Burnley

De druk op de deze zomer aangestelde De Boer neemt daardoor verder toe. Zijn ploeg slaagde er in de eerste vier Premier League-duels niet in om te scoren. In Engelse media werd de afgelopen week geschreven dat De Boer ontslagen wordt bij een nederlaag tegen Burnley.

Met Timothy Fosu-Mensah in de basis en Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt op de bank begon Crystal Palace dramatisch aan het duel op Turf Moor. Chris Wood opende de score namens Burnley al binnen drie minuten. De aanvaller kon een te zachte terugspeelbal van Chung-Yong Lee onderscheppen en schoot de bal eenvoudig achter Palace-keeper Wayne Hennessey.

Verdediger Scott Dann was twee minuten later dicht bij de gelijkmaker voor Crystal Palace, maar zag zijn schot van de lijn gehaald worden. Spits Christian Benteke kopte vervolgens ook nog net voorlangs namens de bezoekers.

Het sterkere Palace bleef aandringen en kreeg ook nog een kopkans uit een corner via James McArthur. Bij Burnley moest keeper Tom Heaton in de 36e minuut gewisseld worden na een botsing.

Kansen

In de tweede helft bleef Crystal Palace het overwicht houden maar dat leidde pas in de zeventigstee minuut tot een grote kans. Verdediger Jeffrey Schlupp kon in het strafschopgebied vrij uithalen, maar schoot hoog over. Acht minuten later bracht de ingevallen Burnley-keeper Nick Pope redding op een inzet van Benteke, die alleen op het doel van Burnley afliep.

De grootste kans voor Palace volgde twee minuten voor tijd, toen Dann vrij kon inkoppen na een voorzet van Yohan Cabaye. De zwakke kopbal ging echter naast, tot ergernis van De Boer die besefte dat de vierde nederlaag een feit was.

Crystal Palace staat nu op de negentiende en voorlaatste plaats in de Premier League. West Ham United haalde tot nu toe ook nog geen punt en staat laatste.

Newcastle United

Newcastle United boekte op bezoek bij Swansea City de tweede overwinning van het seizoen. Jamaal Lacelles maakte in de 76e minuut de enige treffer voor Newcastle.

Nieuwelingen Renato Sanches en Wilfried Bony konden het verschil niet maken voor de ploeg uit Wales. Leroy Fer speelde de hele wedstrijd voor Swansea. Luciano Narsingh viel vijf minuten voor tijd in bij de thuisploeg, Mike van der Hoorn bleef de hele wedstrijd op de bank.

Newcastle-trainer Rafael Benitez moest de wedstrijd in Wales overslaan, omdat hij herstellende is van een operatie aan zijn rug.

