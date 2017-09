Van Ginkel vindt dat PSV verlies bij Heerenveen aan zichzelf te wijten heeft

"In de eerste acht minuten liepen we gelijk al tegen twee tegentreffers aan. Dan loop je dus direct achter de feiten aan", zei een balende Van Ginkel voor de camera van FOX Sports.

De aanvoerder van de Eindhovenaren had een verklaring voor het onthutsend zwakke begin van zijn ploeg. "Qua drukzetten deden we het niet goed, waardoor Heerenveen zich er makkelijk onderuit kon voetballen."

Van Ginkel erkende ook dat PSV zich liet verrassen in het Abe Lenstra Stadion doordat de thuisclub niet met vier, maar met drie verdedigers aan de aftrap verscheen. "Dat losten we niet goede op. De organisatie stond achterin bij ons niet goed. Ze zakten te ver naar achteren, waardoor het veld te groot werd."

Boetekleed

Van Ginkel trok zelf ook het boetekleed aan. "Af en toe speelde ik wat ongelukkig. Ik denk dat iedereen niet zijn normale niveau haalde. Dan krijg je het hier heel moeilijk."

Van Ginkel vond wel dat PSV er in de tweede helft alles aan deed om zich terug te knokken in de wedstrijd. "We probeerden de 2-1 te forceren en kregen daar met de kopbal van Luuk de Jong ook de kans voor. Je weet nooit hoe het was afgelopen als die wel had gezeten."

Overigens speelde PSV op het moment van de kopkans van De Jong met tien man. Hirving Lozano kreeg voor rust rood nadat hij hard doorging op Denzel Dumfries. De Mexicaan zal daardoor geschorst worden voor de topper volgende week zondag in Eindhoven tegen Feyenoord.