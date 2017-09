Heerenveen bezorgt PSV eerste nederlaag van Eredivisieseizoen

Na vijf minuten stond de eindstand al op het scorebord in Heerenveen. Arber Zeneli maakte de openingstreffer en Reza Ghoochannejhad verdubbelde de voorsprong. Tot overmaat van ramp voor PSV kreeg Hirving Lozano al in de eerste helft rood.

De Mexicaanse aanvaller zal daardoor geschorst worden voor de topper volgende week zondag in Eindhoven tegen Feyenoord, dat zaterdag met 4-2 won bij Heracles Almelo en met twaalf punten uit vier wedstrijd aan kop gaat in de Eredivisie.

Evenals Ajax heeft PSV heeft nu drie punten minder dan de Rotterdammers. De Amsterdammers waren zaterdag met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle.

Afstandschot

In de wetenschap dat al zes jaar niet gewonnen was in het Abe Lenstra Stadion, werd ook dit keer snel duidelijk dat het een zware middag zou worden voor PSV. Na drie minuten probeerde Zeneli het met een schot van liefst dertig meter en gelijk was het raak, al leek de bal houdbaar voor doelman Jeroen Zoet.

In de vijfde minuut werd het zelfs 2-0 voor Heerenveen. Denzel Dumfries snelde langs PSV-linksback Kenneth Paal en bediende Ghoochannejhad, die voor Nicolas Isimat-Mirin kwam, op maat. De spits uit Iran tikte knap binnen.

De snelle voorsprong van Heerenveen was niet onverdiend. Vooral op het middenveld, waar Bart Ramselaar de voorkeur kreeg boven Gaston Pereiro, werd PSV afgetroefd. Aanvallend lieten de Eindhovenaren zich alleen gelden via schoten van Santiago Arias en Jürgen Locadia, maar de voor Heerenveen debuterende doelman Martin Hansen was bij de les.

Terwijl de meegereisde PSV-supporters vanuit het uitvak hun ongenoegen lieten blijken, was de frustratie ook op het veld zichtbaar. Lozano ging na 37 minuten hard door op het been van Dumfries en kreeg rood van arbiter Kevin Blom.

Penalty

Met tien tegen elf werd het er voor PSV niet makkelijker op na rust. Heerenveen combineerde er lustig op los en Ghoochannejhad was dichtbij 3-0. Niet veel later liet Thorsby de bal in kansrijke positie lopen omdat hij de situatie niet goed inschatte.

In de hoop de wedstrijd te kantelen bracht Cocu met invaller Luuk de Jong voor Ramselaar een extra spits. Prompt zorgde de voormalig aanvoerder bijna voor de aansluitingstreffer. Hansen pareerde De Jongs kopbal uit een corner.

Een kwartier voor tijd kreeg Heerenveen een uitgelezen mogelijkheid de wedstrijd te beslissen. Ghoochannejhad mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, nadat Isimiat-Mirin Daniel Höegh naar de grond had getrokken. Met een uitstekende redding voorkwam Zoet echter de beslissing.

Ondanks de gemist strafschop werd het niet spannend meer. PSV kwam niet eens tot een slotoffensief, waardoor de overwinning van Heerenveen geen moment meer in gevaar kwam.

