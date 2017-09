Feyenoord definitief zonder Jörgensen in Champions League-duel met City

De 26-jarige spits viel zaterdag tijdens het met 2-4 gewonnen competitieduel met Heracles Almelo uit met een hamstringblessure.

Jörgensen werd al halverwege de eerste helft vervangen door Michiel Kramer, die zich dan ook lijkt op te mogen maken voor een basisplaats tegen de Engelse grootmacht.

Het is nog onduidelijk of Jörgensen volgende week zondag wel van de partij is als Feyenoord naar Eindhoven afreist voor de topper tegen PSV.

Ook Ridgeciano Haps is nog een vraagteken voor het treffen met City. De linksback ontbrak tegen Heracles wegens enkelklachten.

Mocht Haps daadwerkelijk niet in staat zijn om te spelen, dan is Miquel Nelom de aangewezen persoon om de plek aan de zijkant van de verdediging in te vullen.

Feyenoord-City begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip. Tegelijkertijd nemen Shaktar Donetsk en Napoli het in Oekraïne tegen elkaar op in het andere duel in poule F.

