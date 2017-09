Feyenoord definitief zonder Jörgensen in Champions League-duel met City

De 26-jarige spits viel zaterdag tijdens de met 2-4 gewonnen competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een hamstringblessure.

Jörgensen werd al halverwege de eerste helft vervangen door Michiel Kramer, die zich dan ook lijkt op te mogen maken voor een basisplaats in het treffen met de Engelse grootmacht.

Het is nog onduidelijk of Jörgensen volgende week zondag wel van de partij is als Feyenoord naar Eindhoven afreist voor de topper tegen PSV.

Ook Ridgeciano Haps is nog een vraagteken voor het duel met City. De linksback ontbrak in de confrontatie tegen Heracles wegens enkelklachten. Mocht Haps daadwerkelijk niet in staat zijn om te spelen, dan is Miquel Nelom de aangewezen persoon om de plek aan de zijkant van de verdediging in te vullen.

Ederson

Bij City kan doelman Ederson gewoon onder de lat staan tegen Feyenoord. De Braziliaan moest zaterdag tijdens de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Liverpool per brancard van het veld, nadat hij hard op zijn gezicht was geraakt door Sadio Mané.

De Senegalese spits, die met een hoog geheven been kwam inzetten, werd met rood bestraft. Medisch onderzoek wees uit dat Ederson er zonder breuken of andere schade van af is gekomen.

''Ik ben in orde, alleen de schrik was groot'', meldde de 24-jarige doelman op Twitter. City betaalde deze zomer zo'n 40 miljoen euro om hem over te nemen van Benfica.

Feyenoord-City begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip. Tegelijkertijd nemen Shaktar Donetsk en Napoli het in Oekraïne tegen elkaar op in het andere duel in poule F.

Bekijk het volledige programma in de Champions League