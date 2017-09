Berghuis wil dat Feyenoord lering trekt uit zwakke tweede helft in Almelo

"Het was vandaag hetzelfde liedje als in de met 5-0 gewonnen wedstrijd van twee weken geleden tegen Willem II. We toonden na rust geen initiatief meer. Als we dat wel hadden gedaan, dan hadden we het onszelf nooit zo moeilijk gemaakt", zei Berghuis hoofdschuddend in de catacomben van het onderkomen van de nummer tien van de Eredivisie.

Feyenoord gaf in de slotfase bijna de al in de eerste helft opgebouwde 0-3 voorsprong uit handen. Pas in de blessuretijd maakte de debuterende Sam Larsson met de 2-4 aan alle onzekerheid bij de Rotterdamse formatie een einde.

"We hadden onszelf voor de kop geslagen als het hier nog wel fout was afgelopen", aldus Berghuis, die zelf de eerste twee Feyenoord-treffers voor zijn rekening nam. "Ik vind wel dat wij daarin de lat hoger moeten leggen. We moeten niet achterover leunen, maar gewoon door blijven gaan."

De laatste twintig minuten deden bovendien de fantastische eerste 45 naar de achtergrond verdwijnen. "In de eerste helft waren we echt top", constateerde Berghuis terecht. "We waren heel superieur. Ik ben bijna niet op mijn eigen helft geweest om mee te verdedigen. We straalden veel plezier uit. Ook daarom is het zonde dat je dan zo'n tweede helft speelt."

Manchester City

Feyenoord heeft vier dagen de tijd om de boel te analyseren want woensdag wacht alweer de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League thuis tegen Manchester City.

Voor Berghuis kent de equipe van manager Josep Guardiola geen geheimen. "Ik heb vanmiddag nog de eerste helft van ze zitten kijken tegen Liverpool. Ik weet hoe goed ze kunnen voetballen, dus ze hebben me niet echt verrast", doelde de oud-speler van City's competitiegenoot Watford op de ruime uitslag (5-0) die de medekoploper van Engeland wist neer te zetten voor eigen publiek.

Berghuis kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie in De Kuip. "Morgen zal alles wel zo'n beetje beginnen te leven. De weg ernaartoe vind ik al prachtig. Het gaat waarschijnlijk heel erg lastig worden om te winnen, maar we gaan onze huid duur verkopen. We gaan er vol voor."

"Vorig jaar wonnen we ook met 1-0 van Manchester United. Dat kunnen we misschien wel meenemen naar de wedstrijd van woensdag. Niet hoe we moeten spelen, maar wel het geloof in eigen kunnen. Dat een stunt zeker tot de mogelijkheden behoort."

