Keizer ondanks winst kritisch op spel Ajax in aanvallend systeem

Keizer koos in de Johan Cruijff Arena voor een basisopstelling met Klaas-Jan Huntelaar én Kasper Dolberg, waardoor er feitelijk vier aanvallers aan de aftrap stonden.

"Afgezien van de eerste twintig minuten kan ik niet tevreden zijn", zei hij. Dankzij Huntelaar kwam Ajax vroeg op 1-0, maar gaandeweg de eerste helft zakte het niveau.

Ajax besliste het duel met een tweede en derde treffer nadat Keizer de onzichtbare Dolberg naar de kant had gehaald voor middenvelder Frenkie de Jong. Ziyech en opnieuw Huntelaar waren trefzeker.

"Ik heb het in de tweede helft nog een kwartier aangekeken maar heb toen toch maar weer gekozen voor ons oude systeem met drie aanvallers en drie middenvelders", aldus de coach.

ADO Den Haag

Desondanks wil de 48-jarige Keizer nog geen afscheid nemen van een speelwijze met vier aanvallers.

"We hebben met Huntelaar en Dolberg twee uitstekende spitsen. Die wil je samen laten renderen. We hebben weer een hele week om te trainen en moeten dan beslissen hoe we het volgende week tegen ADO Den Haag doen."

Huntelaar onderstreepte met twee doelpunten zijn waarde voor Ajax., maar dat is voor Keizer nog niet direct reden om hem boven Dolberg in de pikorde te plaatsen. "Kasper is ook een hele goede spits, maar heeft het nu een beetje moeilijk. Dat kan bij een jonge speler."

Dankzij de thuiszege op PEC heeft Ajax negen punten uit de eerste vier wedstrijden. Het uitduel met ADO begint volgende week zondag om 14.30 uur.

