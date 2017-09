Ajax mede dankzij prachtige treffer Huntelaar langs PEC in Arena

Huntelaar opende de score vroeg in de wedstrijd door op aangeven van David Neres met een hakje achter zijn standbeen langs te scoren. Hakim Ziyech maakte in de tweede helft Ajax' tweede treffer, waarna Huntelaar er 3-0 van maakte.

Ziyech maakte met zijn doelpunt een fout goed, want een aantal minuten eerder zag hij een strafschop gekeerd worden door PEC-doelman Diederik Boer.

Door de thuiszege heeft het Ajax van trainer Marcel Keizer negen punten uit vier duels, waarmee de 33-voudig landskampioen achter Feyenoord, PSV en Vitesse vierde staat in de Eredivisie.

John van 't Schip moest zijn eerste nederlaag slikken als trainer van PEC. De Zwollenaren hebben twee punten minder dan Ajax en staan daarmee vooralsnog vijfde.

Gedenkwaardig

Nadat de eerste minuten in de Arena voor PEC waren, was het al snel raak voor Ajax. Neres liet op de rechterflank Bram van Polen achter zich en bediende Huntelaar, die met een knap hakje de verre hoek vond.

Het was een gedenkwaardig doelpunt voor de 34-jarige spits die deze zomer terugkeerde bij Ajax, want hij heeft nu tegen alle huidige Eredivisieclubs minstens een keer gescoord.

Het doelpunt van Huntelaar, die net als Kasper Dolberg in de basis stond, was een voorbode voor een sterke periode van Ajax. De ploeg van trainer Keizer kreeg via onder anderen Dolberg en Amin Younes kansen, maar de schade voor PEC bleef beperkt tot één tegentreffer.

Na ongeveer een halfuur ging de Amsterdamse storm liggen en waren er voor de bezoekers nog enkele mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Younes Namli en Mustafa Saymak hadden geen geluk in de afronding.

Strafschop

Ook in de tweede helft liet PEC zich in de eerste minuten niet onbetuigd, maar opnieuw leidde dat niet tot de gelijkmaker. Aan de andere kant kreeg Ziyech na iets meer dan een uur een uitgelezen kans om er 2-0 van te maken.

De spelmaker mocht een strafschop nemen nadat invaller Justin Kluivert was gevloerd door Van Polen, maar doelman Boer bracht redding. Een aantal minuten later kwam de tweede treffer er alsnog en het was uitgerekend Ziyech die het eindstation was van een mooie aanval.

Het verzet van PEC was daarmee gebroken en dat leverde ook nog Ajax' derde en Huntelaars tweede doelpunt van de avond op, waardoor de thuisploeg nog royaal won.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie