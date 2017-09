Larsson ziet doelpunt als bekroning van mooi Feyenoord-debuut

Toch wist Larsson dat hij ook een kanttekening moest plaatsen. "We speelden erg goed, behalve de laatste twintig minuten. Toen ik meedeed, ja. Ik bracht niet wat ik wilde brengen."

De Zweed kwam in de 68e minuut bij een voorsprong van 3-0 in het veld voor Jean-Paul Boëtius. Larsson zag van dichtbij hoe Feyenoord de winst nog bijna uit handen gaf. De landskampioen ontsnapte aan de gelijkmaker en kon pas opgelucht ademhalen toen Larsson in blessuretijd bij een snelle uitbraak voor de vierde treffer zorgde.

"Hun keeper was mee naar voren gegaan en ik kon alleen op het doel aflopen. Ik wist dat Steven Berghuis naast me liep, maar hij had al twee keer gescoord. Dat was wel genoeg. Hij is de volgende keer weer aan de beurt", zei Larsson met een knipoog.

Wedstrijdritme

De 24-jarige buitenspeler, die eind augustus overkwam van sc Heerenveen, heeft naar eigen zeggen wedstrijdritme nodig om fysiek in topvorm te komen. Hij wilde in de voorbereiding niet meetrainen bij zijn vorige club.

"Ik wil zo snel mogelijk honderd procent zijn", aldus Larsson. "Gelukkig wacht ons een druk programma met veel wedstrijden in korte tijd. Ik zal mijn familie de komende weken niet zoveel zien, maar het is wel een uitgelezen mogelijkheid om ritme op te doen en mijn kans te grijpen."

De Zweed hoopt zich in de kijker te spelen bij de nationale ploeg. Larsson wil er bij zijn als Zweden op 10 oktober naar Amsterdam komt voor de beslissende confrontatie met Oranje in de WK-kwalificatie.

"Dat is mijn doel. Zweden heeft een sterke ploeg, met veel goede spelers. Jullie moeten opletten", zei hij grijnzend.

Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst was na de wedstrijd in Almelo boos en opgelucht. "Als je zo'n goede eerste helft speelt en bij rust met 3-0 voor staat, mag de wedstrijd niet meer zo verlopen zoals het hier gegaan is", mopperde de trainer van Feyenoord.

"De eerste helft speelden we fantastisch, toen lieten we ons beste voetbal van dit seizoen zien. Als je dan na rust zakelijk blijft spelen, kan je er nog één of twee goals bij prikken. Maar het contrast was groot, véél te groot. We hebben onszelf in de problemen gebracht."

"Het was de laatste tien minuten een gekkenhuis. We lieten ons naar achteren dringen en kozen in balbezit steeds voor de moeilijke oplossingen. Dat kan niet op dit niveau, dit had ons de wedstrijd kunnen kosten. Je moet er negentig minuten staan, niet zestig of zeventig.''

