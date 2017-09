Feyenoord waarschijnlijk zonder geblesseerde Jörgensen tegen City

"Het ziet er niet positief uit, hij heeft last van zijn hamstring. De kans is groot dat hij City-thuis mist", zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vlak na de wedstrijd in Almelo tegen FOX Sports.

De 26-jarige Jörgensen meldde zich na twintig minuten al geblesseerd aan de zijlijn en speelde vervolgens nog even door, maar liet zich daarna toch vervangen. Michiel Kramer kwam voor hem in het veld.

Van Bronckhorst vond niet dat hij een fout had gemaakt door Jörgensen twee dagen na een zware WK-kwalificatiewedstrijd met Denemarken op te stellen. "Hij heeft vier dagen rust gehad en is goed gecheckt door onze medische staf. We hadden geen enkel signaal dat hij ergens last van had. Hopelijk valt het mee."

Feyenoord leidde bij rust met 0-3 door doelpunten van Steven Berghuis (twee) en Jean-Paul Boëtius. In de tweede helft kwam Heracles terug dankzij twee goals van Reuven Niemeijer, maar Sam Larsson maakte Feyenoords vierde.

Gekkenhuis

Van Bronckhorst was niet blij met het verval van zijn ploeg na rust in het Polman Stadion. "Als je zo'n eerste helft speelt, mag de wedstrijd nooit meer zo lopen als na rust. Dat was onnodig", oordeelde de Rotterdammer.

Dankzij de zege op Heracles is Feyenoord na vier wedstrijden nog foutloos in de Eredivisie. Eerder werden FC Twente (2-1), Excelsior (0-1) en Willem II (5-0) opzijgezet.

City komt woensdag op bezoek in De Kuip bij de start van het Champions League-seizoen. De andere wedstrijd in groep F gaat tussen Shakhtar Donetsk en Napoli.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie