Feyenoord blijft zonder puntenverlies na benauwde slotfase in Almelo

Feyenoord stond halverwege al op een 0-3 voorsprong door doelpunten van Steven Berghuis (twee keer) en Jean-Paul Boëtius, maar na rust zorgde Reuven Niemeijer er met twee treffers voor dat het in de slotfase nog ongekend spannend werd in het Polman Stadion. Feyenoord-debutant Sam Larsson besliste het duel in de blessuretijd.

Door de benauwde zege kan Feyenoord rustig afwachten wat de enige andere overgebleven club zonder puntenverlies, PSV, dit weekend doet. De Eindhovenaren moeten zondag op bezoek bij sc Heerenveen.

Woensdag wacht voor Feyenoord de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League thuis tegen Manchester City. De Engelse topclub kende eerder op zaterdag dankzij een 5-0 overwinning op Liverpool ook een uitstekende generale voor het treffen in De Kuip.

Het is nog onduidelijk of Feyenoord dan kan beschikken over Nicolai Jörgensen. De topscorer van vorig seizoen in de Eredivisie viel tegen Heracles al halverwege het eerste bedrijf uit met een hamstringblessure.

St. Juste

Feyenoord begon zonder Eric Botteghin en Ridgeciano Haps maar met de debuterende Jeremiah St. Juste en Miquel Nelom in het basisteam sterk aan de confrontatie in het Polman Stadion. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst pakte van meet af aan het initiatief en maakte Heracles het voetballen onmogelijk.

Toch stichtte de thuisclub het eerste gevaar. Aanvoerder Joey Pelupessy mocht van een meter of 25 vrij uithalen, maar zijn poging miste ternauwernood het doel van Brad Jones.

Feyenoord leek niet echt onder de indruk en was zelf in de dertiende minuut voor de eerste keer dicht bij de openingstreffer. Jens Toornstra stond klaar om de rebound op een schot van Tonny Vilhena binnen te tikken, maar Heracles-keeper Bram Castro stompte de inzet dusdanig naar buiten dat de bal aan Toornstra voorbijging.

In de 22e minuut was het alsnog raak voor Feyenoord. Berghuis kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en verschalkte Castro met een sublieme krul in de verre hoek.

Verzet

Het verzet van Heracles was daarmee gelijk gebroken en nog voor rust wist Feyenoord uit te lopen naar 0-3.

Eerst was het wederom Berghuis die in de 29e minuut op aangeven van de voor Jörgensen ingevallen Michiel Kramer vanaf ongeveer dezelfde plek als bij de 1-0 de score verdubbelde, waarna Boëtius in de 33e minuut met een van richting veranderd schot de wedstrijd vroegtijdig in het slot leek te gooien.

Gevolg was wel dat Feyenoord het allemaal wel welletjes vond na rust en daar werd de equipe van Van Bronckhorst nog bijna voor bestraft ook.

Bij de 1-3 van Niemeijer (kopbal) in de 73e minuut was er nog niets aan de hand voor Feyenoord, maar toen diezelfde Niemeijer in de 81e minuut met een benutte strafschop (overtreding Kevin Diks op Kristoffer Peterson) ook nog voor de 2-3 tekende, werd het toch nog even billenknijpen voor de bezoekers.

Feyenoord bleef echter met het nodige kunst- en vliegwerk overeind en in de 93e minuut maakte de ingevallen Larsson met zijn eerste goal voor Feyenoord aan alle onzekerheid een einde.

