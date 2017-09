Janssen debuteert bij Fenerbahçe, Promes bezorgt Spartak Moskou zege

Fenerbahçe leed in eigen huis tegen Istanbul Basaksehir zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Turkse competitie: 2-3. Eljero Elia speelde de eerste 83 minuten bij de bezoekers.

Janssen, die vrijdag pas in Istanbul arriveerde om zijn huurdeal van Tottenham Hotspur naar Fenerbahçe af te ronden, mocht in de 64e minuut invallen bij Fenerbahçe.

De thuisploeg stond op dat moment met 1-2 achter, maar tien minuten voor tijd tekende verdediger Martin Skrtel voor de gelijkmaker. Diep in blessuretijd bezorgde Kerim Frei Istanbul Basaksehir toch nog de drie punten.

Babel

Ryan Babel zorgde eerder op zaterdag voor het enige doelpunt van Besiktas in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Karabukspor. De Nederlander was twaalf minuten voor tijd trefzeker.

Na een uur spelen miste Oguzhan Özyakup nog een penalty namens de bezoekers, die de wedstrijd met tien man eindigden door een tweede gele kaart voor Dusan Tosic.

Besiktas gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in de Süper Lig. De ploeg kan de koppositie later dit weekend nog verliezen aan Galatasaray, dat op negen punten staat.

Promes

In Rusland maakte Promes maakte de enige treffer in de thuiswedstrijd van Spartak tegen Rubin Kazan: 1-0. De Oranje-international vond drie minuten na rust het doel op aangeven van Denis Glushakov.

Voor Promes betekende het zijn zesde competitietreffer van dit seizoen voor Spartak. De vleugelaanvaller speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Spartak staat in de Russische Premjer Liga achtste met twaalf punten uit negen wedstrijden. De achterstand op koploper Zenit Sint-Petersburg, dat later dit weekend nog in actie komt, bedraagt acht punten.

Real Madrid

Real Madrid speelde eerder zaterdag op bezoek bij Levante met 1-1 gelijk en keek in die wedstrijd al na twaalf minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Ivi. De vleugelaanvaller vond het net van dichtbij na een hoekschop.

Na een klein halfuur viel Karim Benzema uit met een spierblessure. De Fransman werd vervangen door Gareth Bale. Acht minuten later kwam Real op gelijke hoogte. Lucas Vazquez benutte de rebound nadat keeper Raul Fernandez een kopbal van Sergio Ramos wegtikte.

De thuisploeg kreeg daarna de nodige kansen, maar wist niet meer te scoren. In de extra tijd was Toni Kroos met een inzet op de paal het dichtst bij de 2-1. Even daarvoor raakte Real Marcelo kwijt door een rode kaart wegens natrappen.

Voor Real is het al het tweede puntenverlies van dit seizoen. De 'Koninklijke' speelde in de vorige wedstrijd met 2-2 gelijk bij Valencia.

Real bezet op de ranglijst na drie wedstrijden de vierde plek met vijf punten. Levante heeft evenveel punten, maar staat vanwege een iets minder doelsaldo vijfde.

Juventus

In Italië won Juventus ook de derde wedstrijd van het seizoen in de Serie A. De finalist van de Champions League van vorig seizoen versloeg Chievo Verona thuis met 3-0.

Juventus kwam in de zeventiende minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Perparim Hetemaj. In de tweede helft breidden Gonzalo Higuain en Paulo Dybaldo de score verder op.

Juventus gaat met negen punten uit drie duels aan kop in de Serie A.

Denswil

In België ging Club Brugge ondanks een treffer van Stefano Denswil met 2-1 onderuit bij Mouscron-Peruwelz. De Nederlander zorgde in de eerste helft voor de gelijkmaker van de bezoekers.

Denswil deed evenals Ruud Vormer de hele wedstrijd mee bij Club, waar Jordy Clasie twintig minuten voor tijd inviel.

Het betekende de eerste competitienederlaag van dit seizoen voor Club Brugge, dat met vijftien punten uit zes duels nog wel aan kop gaat in de Jupiler Pro League. Charleroi, dat evenveel punten heeft, kan de eerste plek later dit weekend overnemen.

