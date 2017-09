Babel bezorgt Besiktas zege, Real morst thuis punten tegen Levante

In Turkije zorgde Ryan Babel voor het enige doelpunt van Besiktas in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Karabukspor. De Nederlander was twaalf minuten voor tijd trefzeker.

Na een uur spelen miste Oguzhan Özyakup nog een penalty namens de bezoekers, die de wedstrijd met tien man eindigden door een tweede gele kaart voor Dusan Tosic.

Besiktas gaat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop in de Süper Lig. De ploeg kan de koppositie later dit weekend nog verliezen aan Galatasaray, dat op negen punten staat.

Real

Real speelde eerder zaterdag op bezoek bij Levante met 1-1 gelijk en keek in die wedstrijd al na twaalf minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Ivi. De vleugelaanvaller vond het net van dichtbij na een hoekschop.

Na een klein halfuur viel Karim Benzema geblesseerd uit. De Fransman werd vervangen door Gareth Bale. Acht minuten later kwam Real op gelijke hoogte. Lucas Vazquez benutte de rebound nadat keeper Raul Fernandez een kopbal van Sergio Ramos wegtikte.

De thuisploeg kreeg daarna de nodige kansen, maar wist niet meer te scoren. In de extra tijd was Toni Kroos met een inzet op de paal het dichtst bij de 2-1. Even daarvoor raakte Real Marcelo kwijt door een rode kaart wegens natrappen.

Voor Real is het al het tweede puntenverlies van dit seizoen. De 'Koninklijke' speelde in de vorige wedstrijd met 2-2 gelijk bij Valencia.

Real bezet op de ranglijst na drie wedstrijden de vierde plek met vijf punten. Levante heeft evenveel punten, maar staat vanwege een iets minder doelsaldo vijfde.

