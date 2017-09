Feyenoord begint met St. Juste en Nelom aan uitduel met Heracles

Botteghin en Haps krijgen vermoedelijk rust met het oog op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Manchester City in de groepsfase van de Champions League.

Haps viel twee weken geleden in het met 5-0 gewonnen duel met Willem II uit met een enkelblessure, maar Van Bronckhorst gaf al snel te kennen dat de schade bij de linksback meeviel.

St. Juste maakt tegen Heracles Almelo zijn debuut voor Feyenoord. De centrale verdediger kwam net als Sam Larsson in de voorbije transferperiode over van sc Heerenveen. Larsson zit weliswaar voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar de buitenspeler moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Op St. Juste en Nelom na is de formatie van Feyenoord hetzelfde als in het treffen met Willem II. Dat betekent dat Kevin Diks en Jan-Arie van der Heijden vlak voor doelman Brad Jones de overige verdedigers zijn, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena en Jens Toornstra het middenveld vormen en Steven Berghuis, Nicolai Jörgensen en Jean-Paul Boëtius in de aanval staan.

Negen punten

Feyenoord begon het nieuwe seizoen uitstekend met negen punten uit drie wedstrijden. Heracles Almelo is ook nog altijd ongeslagen en bezit vijf punten. De Tukkers wonnen in de eerste speelronde knap met 2-1 van Ajax.

De maker van de winnende goal in dat duel, Brandley Kuwas, ontbreekt tegen Feyenoord. De aanvaller heeft nog te veel last van de kniekwetsuur die hij in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak tegen Excelsior (2-2) opliep.

Heracles Almelo-Feyenoord begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling Heracles Almelo: Castro; Breukers, Pröpper, Hardeveld, Van Hintum; Van Ooijen, Pelupessy, Niemeijer; Peterson, Gladon en Darri.

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Jörgensen en Boëtius.

