United zonder Blind niet voorbij Stoke, afstraffing Everton en Liverpool

Bij Stoke-United was het op slag van rust voor beide ploegen een keer raak. Eerst zette Eric Maxim Choupo-Moting de ploeg van basisspeler Erik Pieters op voorsprong, waarna Marcus Rashford United langszij bracht.

In de tweede helft leek de ploeg van manager José Mourinho op weg naar de zege dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku in de 58e minuut, maar vijf minuten later was het opnieuw Choupo-Moting die scoorde voor Stoke.

Ondanks het gelijkspel gaat United nog wel aan de leiding in de Premier League met tien punten uit vier duels. Het doelsaldo is beter dan dat van stadgenoot Manchester City, dat evenveel punten heeft.

Koeman

Het Everton van Ronald Koeman was kansloos tegen Tottenham Hotspur: 0-3. De 'Toffees' kwamen na een klein halfuur op achterstand door een mooi afstandsschot van Harry Kane.

Drie minuten voor rust verdubbelde Christian Eriksen de marge. Kort na de onderbreking bepaalde Kane met een kopbal de eindstand.

Davy Klaassen en Wayne Rooney begonnen beiden in de basis bij Everton. Klaassen werd in de rust gewisseld. Rooney kwam vorige week nog in opspraak nadat hij was aangehouden met drank op achter het stuur.

Door de nederlaag neemt Everton na vier duels de vijftiende plek in met slechts vier punten. Tottenham, waar de van Ajax overgekomen Davinson Sanchez zijn basisdebuut maakte, staat met zeven punten vijfde.

Manchester City

City vernederde Liverpool (5-0) en beleefde daarmee een goede generale voor het Champions League-duel met Feyenoord. De ploeg van manager Josep Guardiola gaat woensdag op bezoek bij de Rotterdammers.

Sergio Agüero opende halverwege de eerste helft de score voor de thuisploeg. Acht minuten voor rust moest Liverpool met tien man verder na een rode kaart voor Sadio Mané. De Senegalees werd uit het veld gestuurd nadat hij in een duel met zijn voet het gezicht van Ederson raakte.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam City op 2-0 door een kopbal van Gabriel Jesus. Zes minuten na rust vond de Braziliaan van dichtbij opnieuw het net. Leroy Sané bepaalde met twee goals in het laatste kwartier de eindstand. Liverpool bezet met zeven punten de zevende plek.

Janmaat

Daryl Janmaat leverde een belangrijke bijdrage aan een 0-2 zege van Watford op bezoek bij Southampton. De Nederlander maakte halverwege de tweede helft de tweede goal voor zijn ploeg.

Janmaat stond net vier minuten in het veld toen hij met een prachtig afstandsschot trefzeker was. Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij Southampton. Watford klimt door de overwinning naar de vierde plaats en heeft acht punten.

Landskampioen Chelsea boekte een 1-2 overwinning op bezoek bij Leicester City. Alvaro Morata en N’Golo Kanté zorgden voor 0-2, waarna Jamie Vardy uit een strafschop nog iets terugdeed. Chelsea staat derde met negen punten. Leicester City heeft drie punten en is daarmee de nummer zeventien.

Arsenal

Ook Arsenal kwam tot een overwinning. Voor eigen publiek werd Bournemouth met 3-0 opzij gezet. Danny Welbeck vond twee keer het net namens de ‘Gunners’. Het andere doelpunt kwam op naam van Alexandre Lacazette.

Arsenal, dat de tweede zege van het seizoen boekte, staat negende in de Premier League met zes punten.

