Barcelona wint derby door hattrick Messi, Robben verliest met Bayern

Barcelona-vedette Messi was niet voor het eerst een grote plaag voor Espanyol. De Argentijn maakte het zestiende, zeventiende en achttiende doelpunt van zijn loopbaan tegen de stadgenoot.

Messi opende in de 25e minuut de score in Camp Nou, al had de treffer alle schijn van buitenspel, en tien minuten later maakte hij op aangeven van Jordi Alba ook de 2-0. Twintig minuten na rust completeerde de aanvaller de 42e hattrick uit zijn carrière voor Barcelona en Argentinië.

In de slotfase maakten Gerard Piqué en Luis Suarez het nog mooier voor Barcelona (5-0). Recordaankoop Ousmane Dembélé, die twintig minuten voor tijd als invaller zijn debuut maakte voor de Catalanen, gaf de assist bij de treffer van Suarez.

Na drie duels heeft Barcelona nog de maximale score in La Liga. Het verschil met de rivalen uit Madrid, Atletico en Real, is vier punten. Sevilla staat vooralsnog het dichtst bij de koploper, op twee punten. Real Sociedad kan naast Barcelona komen, als het zondag bij Deportivo la Coruna wint.

Real Madrid

Real Madrid speelde eerder zaterdag op bezoek bij Levante met 1-1 gelijk en keek in die wedstrijd al na twaalf minuten tegen een achterstand aan door een treffer van Ivi. De vleugelaanvaller vond het net van dichtbij na een hoekschop.

Na een klein halfuur viel Karim Benzema uit met een spierblessure. De Fransman werd vervangen door Gareth Bale. Acht minuten later kwam Real op gelijke hoogte. Lucas Vazquez benutte de rebound nadat keeper Raul Fernandez een kopbal van Sergio Ramos wegtikte.

De thuisploeg kreeg daarna de nodige kansen, maar wist niet meer te scoren. In de extra tijd was Toni Kroos met een inzet op de paal het dichtst bij de 2-1. Even daarvoor raakte Real Marcelo kwijt door een rode kaart wegens natrappen.

Voor Real is het al het tweede puntenverlies van dit seizoen. De 'Koninklijke' speelde in de vorige wedstrijd met 2-2 gelijk bij Valencia.

Real bezet op de ranglijst na drie wedstrijden de vierde plek met vijf punten. Levante heeft evenveel punten, maar staat vanwege een iets minder doelsaldo vijfde.

Robben

Bij Hoffenheim-Bayern kwam de 33-jarige Robben in de 57e minuut in het veld. De stand was op dat moment al 2-0 door twee treffers van Mark Uth, die in Nederland voor Heracles Almelo en sc Heerenveen speelde.

Door het verlies in de Rhein-Neckar-Arena verzuimde Bayern om de koppositie over te nemen van Dortmund, dat ondanks de averij in Freiburg dus leidt in de Bundesliga. Bayern staat vijfde met zes punten uit drie wedstrijden.

Het Dortmund van coach Bosz had eerder op de dag in Freiburg een enorm overwicht en zo'n 83 procent van het balbezit, maar 'Die Borussen' wisten de suprematie niet in de score uit te drukken.

Freiburg, dat nog wacht op de eerste zege van het seizoen, moest al na een halfuur met tien man verder doordat Yoric Ravet rood kreeg na een harde charge op Marcel Schmelzer. De verdediger van Dortmund moest zich laten vervangen.

Jonker

Trainer Andries Jonker speelde met VfL Wolfsburg thuis met 1-1 gelijk tegen Hannover 96. Zowel Paul Verhaegh als Richedly Bazoer bleef op de bank bij de thuisploeg.

In het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt (0-1) maakte Kevin-Prince Boateng het enige doelpunt. De Ghanees liet na zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club zijn ondershirt zien met de naam van Ajacied Abdelhak Nouri en diens rugnummer 34 erop.

Boateng liet eerder al weten dat hij het hele seizoen dat ondershirt zal dragen om Nouri en diens familie te ondersteunen. De middenvelder van Ajax liep afgelopen zomer tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen blijvende hersenschade op.

Bij de ploeg uit Frankfurt speelde Jonathan de Guzman de hele wedstrijd. Jetro Willems ging tien minuten voor tijd naar de kant. 1. FC Köln liep bij FC Augsburg tegen de derde nederlaag op rij aan (3-0). Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) scoorde drie keer.

