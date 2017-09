Van Gaal vindt dat Hollandse School niet leidend moet zijn voor Oranje

"Ik denk dat de Hollandse voetbalschool niet leidend moet zijn voor hoe je gaat spelen", zegt Van Gaal in gesprek met het AD. "De kwaliteit van de spelersgroep moet leidend zijn."

Hij noemt het 0-0 gelijkspel van Luxemburg in de uitwedstrijd tegen Frankrijk als voorbeeld. Drie dagen eerder ging Oranje met 4-0 onderuit bij 'Les Bleus'.

"Het is tekenend: binnen drie dagen werd bevestigd dat Luxemburg wel een systeem kan kiezen en uitvoeren dat past bij hun eigen kwaliteiten, afgezet tegen de kwaliteiten van de tegenstander."

Nooit ontslagen

Volgens Van Gaal hadden Guus Hiddink en Danny Blind nooit ontslagen mogen worden als bondscoach van Oranje. "Ik vind dat een bondscoach niet ontslagen mag worden tijdens een kwalificatiecyclus."

"Je krijgt jongens maar acht keer te zien in een jaar. In die spaarzame tijd moet jij je visie zien over te brengen", vervolgt hij. "Dat is nog veel lastiger dan bij een club."

Naast het vasthouden aan de Hollandse voetbalschool noemt Van Gaal ook het gebrek aan chemie tussen de spelersgroep en de coach als een van de oorzaken van de teleurstellende prestaties van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiecyclus.

Proces

"Het 'proces' is tussentijds altijd veel moeilijker op gang te brengen dan aan het begin van een cyclus. En dat wordt weer bevestigd door wat je nu ziet", aldus de oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona.

"Je kunt toch niet zeggen dat het Nederlands elftal overloopt van de spirit? Terwijl spirit zó belangrijk is én Advocaat ook gewoon een goede coach is."

Van Gaal werd in mei vorig jaar ontslagen als manager van Manchester United. Dat betekende zijn laatste klus als trainer, al zet hij de deur wel op een kier voor een terugkeer.

"Ik sta er nog steeds zo in dat Manchester United mijn laatste klus is geweest. Ik ben afgelopen jaar gevraagd voor zo’n beetje élke functie bij de KNVB en heb op alles 'nee' gezegd. Ik ben 'klaar', in principe, maar zeg nooit nooit."

