Liverpool-manager Klopp houdt Coutinho nog buiten selectie tegen City

"Ik moest een beslissing maken. We hebben de komende drie weken zeven wedstrijden", liet Klopp vrijdag weten op een persconferentie.

"We moeten hem nu klaarstomen voor de rest van het seizoen, dus ik heb besloten om hem tegen City nog buiten de selectie te laten."

De 25-jarige Coutinho kwam dit seizoen nog niet in actie voor Liverpool. Volgens de ‘Reds’ kampte de spelmaker officieel met een rugblessure, maar waarschijnlijk speelde een transfersoap de grootste rol.

De 29-voudig international stond tijdens de afgelopen transferperiode in de warme belangstelling van FC Barcelona. De Catalaanse topclub weigerde echter te voldoen aan de vraagprijs van liefst 200 miljoen euro.

Gescheiden

Volgens Klopp was de situatie met Coutinho niet eenvoudig voor Liverpool. "Misschien heeft een aantal van jullie een paar weken gescheiden met jullie vrienden of vrouw geleefd, maar als je die weken negeert is het goed te doen", zei hij tegen de aanwezige journalisten.

"Het was niet makkelijk, maar dat is de transferperiode", vervolgde hij. "Het is niet de eerste en zeker niet de laatste keer dat zulke dingen gebeuren. Ik vind dat we het prima hebben aangepakt. Alle geruchten in de media klopten voor 100 procent."

Bij Brazilië speelde Coutinho afgelopen week in de WK-kwalificatieduels met Ecuador en Colombia wel twee keer mee als invaller.

"Hij kwam donderdag terug en accepteerde de situatie. Nu moeten we ervoor zorgen dat hij fit wordt en weer gaat spelen", aldus Klopp, die denkt dat de middenvelder beter eerst kan gaan trainen voordat hij terugkeert in de hoofdmacht van Liverpool.

"Coutinho had tegen City misschien vijftien tot twintig minuten kunnen meedoen. Het lijkt mij echter verstandiger om hem eerst nog vier tot vijf dagen op het trainingsveld aan het werk te zetten. Hij ging er zelf volledig mee akkoord."

Kompany

Manchester City moet het in de topper tegen Liverpool stellen zonder aanvoerder Vincent Kompany. De Belgische verdediger kampt met een kuitblessure, opgelopen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van de 'Rode Duivels' tegen Gibraltar (9-0).

Manager Pep Guardiola verwacht dat Kompany volgende week woensdag in De Kuip in de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord wel weer kan meedoen.

De Duitse middenvelder Ilkay Gündogan staat voor zijn officiële rentree bij City. Gündogan liep eind vorig jaar een zware knieblessure op en was daardoor maandenlang uitgeschakeld. Hij maakte onlangs zijn eerste speelminuten tijdens een oefenwedstrijd.

Manchester City slaagde er tijdens de transferperiode niet in Alexis Sanchez over te nemen van Arsenal. Guardiola had de Chileense aanvaller graag willen hebben, maar hij kon zich niet vinden in de constructie die Arsenal voorstelde. "Ze wilden Alexis ruilen voor Raheem Sterling. Maar dat zag ik absoluut niet zitten.''

Liverpool neemt het zaterdag om 13.30 uur op tegen Manchester City. De ploeg van Klopp staat na drie wedstrijden in de Premier League tweede met zeven punten. City heeft evenveel punten, maar bezet door een minder doelsaldo de vierde plaats.

