Cocu blij dat PSV selectie bij elkaar hield in slotfase transferperiode

"Ik heb me de laatste dagen van de transferperiode sterk gemaakt de selectie bij elkaar te houden", aldus Cocu vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel bij sc Heerenveen van zondagmiddag.

"Dat is naar mijn idee net zo belangrijk als het feit dat we geen nieuwe back aan de selectie hebben kunnen toevoegen. Er moet een juiste balans zijn tussen ervaring en talent, dat is in mijn ogen nu het geval."

Keeper Jeroen Zoet, verdediger Santiago Arias en aanvallers Luuk de Jong en Jürgen Locadia hadden alle vier concrete aanbiedingen om PSV te verlaten voor Deadline Day (31 augustus). Het kwartet is echter nog steeds beschikbaar voor Cocu, die eerder deze zomer wel Hector Moreno, Andres Guardado, Jetro Willems en Davy Pröpper kwijtraakte.

"We willen een kampioenswaardig elftal behouden en daarvoor zijn de betrokken spelers belangrijk", zei de trainer, die uitlegde dat het "door een samenloop van omstandigheden" niet lukt om een opvolger te vinden voor de naar Eintracht Frankfurt vertrokken linksback Willems.

Slechte reeks

Cocu hoopt dat PSV zondag in Heerenveen met een fitte groep kan afrekenen met een slechte reeks in Friesland. De Brabanders wonnen in 2011 voor het laatst bij Heerenveen. "Statistieken zijn er om te veranderen'', keek de coach vooruit. "Het is een pittige wedstrijd, maar ook niet meer dan dat.''

PSV begon de competitie met drie overwinningen, maar heeft met de uitwedstrijden bij Heerenveen en FC Utrecht en tussendoor de kraker thuis tegen Feyenoord een zwaar programma voor de boeg.

"Of de tegenstander nu Heerenveen, Feyenoord of van een ander kaliber is, wanneer je kampioen wilt worden, moet je simpelweg een seizoen lang stabiel presteren'', aldus Cocu

Hij verwacht een aantrekkelijk duel in Heerenveen. "Er staan zondag twee ploegen in het veld die graag willen aanvallen. Heerenveen heeft veel voetballend vermogen en wij willen eveneens altijd aanvallen. Daar liggen onze kwaliteiten.''

sc Heerenveen-PSV begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

