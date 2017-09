De Boer niet bezig met speculaties over ontslag bij Crystal Palace

"Ik ben me ervan bewust dat er altijd geruchten zijn over de manager, ik ben gewend om bij clubs te zitten waar de druk hoog wordt als je geen resultaten behaalt", aldus De Boer vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de Premier League-wedstrijd bij Burnley van zondag.

"Ik probeer altijd om niet bezig te zijn met de emotie. Ik concentreer me alleen op de dingen waar ik invloed op heb en dat is trainen met de spelers en proberen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren."

De Boer, die deze zomer bij Crystal Palace werd aangesteld als de opvolger van Sam Allardyce, verloor zijn eerste drie competitiewedstrijden met 'The Eagles'. Het doelsaldo van de club uit Londen is ook dramatisch (0-6).

In de interlandsperiode van de afgelopen twee weken werd de druk op de Nederlandse trainer daarom flink opgevoerd in de Engelse kranten. The Daily Telegraph meldde woensdag zelfs dat voorzitter Steve Parish gesprekken heeft gevoerd met De Boer en dat de oud-trainer van Ajax en Internazionale nog één wedstrijd krijgt om zijn baan te redden.

Ultimatum

De Boer weersprak vrijdag dat er een ultimatum is gesteld door Parish. "Ik heb inderdaad gesproken met Steve, zoals we elke week bij elkaar komen om allerlei zaken te bespreken. We hebben een heel goede relatie. We weten dat dit niet een project is van één dag, het is een langetermijnproces."

"Je kunt niet verwachten dat je elke wedstrijd wint. Ik zit al dertig jaar in het profvoetbal, soms kost het proces wat meer tijd. Maar ik heb er een positief gevoel over, de trainingen waren goed de afgelopen weken."

De Boer krijgt in zijn eerste maanden als manager van Crystal Palace vooral veel kritiek op zijn speelstijl, die flink afwijkt van het meer typisch Engelse spel onder Allardyce vorig seizoen. De Noord-Hollander probeert er op papier een 3-4-3-systeem in te slijpen, waarbij de buitenste middenvelders vleugelverdedigers zijn.

Selectie

"Het probleem is dat iedereen denkt dat ik maar op één manier kan spelen", aldus De Boer. "Men noemt het nu 3-4-3, maar je zou ook kunnen zeggen dat het 5-3-2 is."

"We hebben als technische staf heel goed naar onze selectie gekeken en volgens ons is dit het beste voor het team. Maar we kunnen ook op een meer directe manier spelen, hoewel dat afwijkt van hoe ik normaal mijn teams laat spelen."

De Boer weet dat een goed resultaat van groot belang is om het zelfvertrouwen van zijn spelers op te krikken. "En ik weet zeker dat er goede resultaten zullen komen als we blijven doen wat we nu doen. Ik houd altijd vast aan mijn principes. Ik praat met alle mensen bij de club, maar we hebben een plan en gaan dat niet ineens compleet omgooien."

Burnley-Crystal Palace begint zondagmiddag om 14.30 uur. Burnley heeft vier punten na drie wedstrijden.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League