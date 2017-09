Keizer vindt dat Siem de Jong nog niet klaar is voor basisplek bij Ajax

"Siem is fit en voetballend oké, maar hij vindt zelf ook dat hij nog wel stapjes moet maken voor de basis", aldus Keizer op zijn wekelijkse persconferentie.

De Jong tekende eind augustus een driejarig contract bij Ajax, na drie moeizame jaren bij Newcastle United. Daarvoor speelde hij al zeven seizoenen bij de Amsterdamse club.

Ajax bereidt zich voor op de Eredivisie-wedstrijd van zaterdag in de eigen Arena tegen PEC Zwolle. Ook de nieuwe aanwinsten Maximilian Wöber en Luis Orejuela hoeven nog niet te rekenen op een basisplaats in dat duel.

"Ze hebben nog niet genoeg trainingen meegemaakt om al te gaan wisselen", aldus Keizer.

Kluivert

Keizer weet nog niet of hij zaterdag kan beschikken over Justin Kluivert. De 18-jarige aanvaller viel twee weken geleden geblesseerd uit in de voorronde van de Europa League tegen Rosenborg en is nog niet volledig hersteld.

"Of hij honderd procent fit is? Nou, hij heeft de laatste twee trainingen meegemaakt. Met een hamstringblessure moet je altijd oppassen", aldus de trainer. Kluivert behoort wel tot de selectie voor het competitieduel.

Keizer kan nog geen beroep doen op Daley Sinkgraven. De middenvelder die ook wordt ingezet als linkerverdediger, is hersteld van zijn knieblessure en traint weer mee. ''Daley is in juli tegen Bremen geblesseerd geraakt. Hij moet nu zorgen dat hij fit is.''

Dijks

De coach heeft voor de linksbackpositie de beschikking over Mitchell Dijks, maar had graag nog versterking gekregen. "Sinkgraven kan daar spelen, maar hij kan ook op het middenveld spelen. We hebben keuze, maar ik had graag nog een linksback gezien." Volgens Keizer is het goed dat de transferperiode voorbij is. "Nu weten we waar we aan toe zijn."

Keizer rekent erop dat Zwolle met zelfvertrouwen aan de wedstrijd zal beginnen in Amsterdam. "Natuurlijk moeten we op onze hoede zijn, Zwolle heeft nog niet verloren. Maar ik vind dat we aan de slag moeten met onze eigen groep."

De ploeg van coach John van 't Schip staat na drie speelronden derde met zeven punten. Ajax heeft een punt minder.

Ajax en PEC Zwolle trappen zaterdag om 20.45 uur af in de Johan Cruijff Arena. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

