Van Bronckhorst: 'Feyenoord-spelers kijken nog niet naar duel met City'

"Een van onze sterke punten vorig seizoen was dat we niet over wedstrijden heen keken", aldus Van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie in De Kuip. "Ik kijk wel verder, maar de spelers niet."

Feyenoord begint de groepsfase van de Champions League woensdagavond in De Kuip met een wedstrijd tegen topclub Manchester City.

Dat wordt het eerste groepsduel van de Rotterdammers in het belangrijkste Europese clubtoernooi sinds de 2-3 nederlaag tegen Newcastle United op 13 november 2002.

"Roy Makaay heeft al gekeken bij Manchester City en hun wedstrijd van zaterdag tegen Liverpool krijgen we op beeld", verklapte Van Bronckhorst. "Maar pas vanaf zondag gaan we met de groep toewerken naar die wedstrijd."

Larsson

Feyenoord wacht volgens zijn trainer eerst nog een "serieuze test" in Almelo. Heracles bleef in de eerste drie speelrondes ongeslagen met één zege en twee remises. De regerend kampioen is de koploper van de Eredivisie met negen punten uit drie wedstrijden.

Aanvaller Sam Larsson, die eind augustus werd overgenomen van sc Heerenveen, zit voor het eerst in de selectie van Feyenoord. De 24-jarige Zweed ontbrak twee weken geleden nog in de thuiswedstrijd tegen Willem II (5-0 zege) omdat hij een trainingsachterstand had.

"Sam heeft de afgelopen weken goed kunnen trainen", vertelde Van Bronckhorst. "Hij heeft in de voorbereiding weinig getraind in teamverband. Dat zag je wel aan hem, maar hij pakt het snel op. De afgelopen weken heeft hij daar aan kunnen werken."

De trainer beschikt buiten de al langer geblesseerden Sven van Beek, Bart Nieuwkoop en Kenneth Vermeer over een fitte groep.

Heracles Almelo-Feyenoord begint zaterdagavond om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

