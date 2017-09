Ajax wil dat eigen fans wel bij bekerduel met Scheveningen mogen zijn

Burgemeester Pauline Krikke maakte eerder op vrijdag bekend dat de wedstrijd uit de eerste ronde op woensdag 20 september wordt afgewerkt in het stadion van ADO Den Haag. Omdat er bij competitiewedstrijden tusssen ADO en Ajax in Den Haag geen Amsterdamse fans welkom zijn, geldt die regeling ook voor het bekerduel.

Ajax meldt in een verklaring dat de Amsterdammers het niet eens zijn met het besluit van de burgemeester van Den Haag. "De club is bij geen enkel vooroverleg betrokken geweest en kon daardoor niet meedenken aan een oplossing waarbij de Amsterdamse aanhang dit duel wel gewoon kan bijwonen."

"Ajax is van mening dat supporters van beide clubs bij een wedstrijd aanwezig moeten zijn en vindt dat er alles aan gedaan moet worden om dit te kunnen realiseren."

Overleg

Volgens burgemeester Krikke heeft de gemeente Den Haag de afgelopen dagen intensief overleg gehad met politie, justitie en SVV Scheveningen over een geschikte locatie om het duel te spelen.

Het complex van Scheveningen, sportpark Houtrust, werd ongeschikt bevonden, onder meer in verband met de veiligheidseisen. Scheveningen verwacht voor de thuiswedstrijd veel belangstelling.

"Sportpark Houtrust is grondig verkend door de politie en andere betrokken partijen", schrijft Krikke in een toelichting. "Ik ben er zelf ook geweest en heb me door het bestuur van SVV Scheveningen laten rondleiden over hun park om de situatie ter plekke goed te kunnen beoordelen."

"Alles afwegende ben ik tot de conclusie gekomen dat het terrein onvoldoende toereikend is om een veilig verloop te kunnen garanderen. Ik heb daarbij nadrukkelijk ook de veiligheid meegewogen van de bewoners van omliggende woonwijken. In overleg met alle betrokkenen is daarom gekeken naar verschillende alternatieven."

Eredivisie

Ajax speelt drie dagen eerder in de Eredivisie al in Den Haag tegen ADO. Ook daar mogen geen fans van de Amsterdamse club bij aanwezig zijn.

"Die boodschap heb ik zelf ook met Ajax-directeur Edwin van der Sar besproken", aldus Krikke. "Ik heb dit besluit genomen, mede ingegeven door het feit dat diezelfde dag rond dezelfde tijd honderden supporters van ADO met een groot aantal bussen vanaf het Cars Jeans Stadion vertrekken naar Rotterdam voor hun bekerwedstrijd tegen Feyenoord."

"Dat maakt de opdracht ter plekke om die verschillende supportersstromen in goede banen te leiden al aanzienlijk. De ideale oplossing was niet voorhanden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de oplossing die de veiligheid van alle betrokkenen en omwonenden en daarmee het mooie karakter van de wedstrijd het beste garandeert."

