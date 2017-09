Zevenvoudig international Schaken (35) stopt met voetballen

"Het was een moeilijk besluit, ik heb heel goed over nagedacht en de tijd ervoor genomen", aldus Schaken vrijdag in een video van de Eredivisie.

"Maar ik zit nu al drie maanden thuis en daar geniet ik wel van. Ik heb tijd voor mijn familie en voor mijn bedrijf en ik heb gereisd; dat zijn dingen die ik nooit heb kunnen doen."

Schaken, die al enige tijd een eigen kledingbedrijf heeft, kreeg naar eigen zeggen de afgelopen maanden nog de mogelijkheid om zijn loopbaan te verlengen in India, maar die aanbiedingen konden hem niet overtuigen om nog door te gaan.

Van Gaal

De rechtsbuiten begon zijn loopbaan in het seizoen 2002/2003 bij Cambuur Leeuwarden. Na acht seizoenen in de Jupiler League bij Cambuur, BV Veendam en VVV-Venlo maakte hij in de zomer van 2010 als transfervrije speler een toptransfer naar Feyenoord.

Na een lastig debuutseizoen in De Kuip veroverde Schaken in het seizoen 2011/2012 een basisplaats bij Feyenoord. In ruim vier seizoenen voor de Rotterdammers kwam hij tot 136 duels, achttien goals en 29 assists.

Zijn goede vorm voor Feyenoord zorgde ervoor dat hij op 12 oktober 2012 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra (3-0) onder bondscoach Louis van Gaal zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. In totaal kwam hij in 2012 en 2013 tot zeven interlands en twee goals.

Begin 2015 vertrok Schaken naar Inter Baku in Azerbeidzjan, nadat hij zijn basisplek verloren was bij Feyenoord. Na een halfjaar keerde de vleugelspeler bij ADO terug in Nederland, waar hij vorig seizoen niet vaak meer in actie kwam.