FIFA start onderzoek naar middelvinger Dele Alli

Op beelden was te zien dat de middenvelder van Tottenham Hotspur in de 77e minuut zijn middelvinger opstak. Even daarvoor had de middenvelder een duw gekregen van Martin Skrtel, maar scheidsrechter Clement Turpin zag daar geen overtreding in.

Het leek alsof Alli zijn gebaar voor scheidsrechter Turpin bedoeld was, maar dat was volgens de middenvelder niet het geval. "Mijn gebaar was een grap met mijn goede vriend Kyle Walker. Excuses als iemand zich beledigd voelde", aldus Alli op Twitter.

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland geloofde de verklaring van Alli. "Ze hebben een vreemde manier van communiceren", aldus Southgate over Alli en Walker, die tot eind vorig seizoen samen bij Tottenham speelden. Walker vertrok deze zomer naar Manchester City en was de rechtsback van Engeland tegen de Slowaken.

Pech

Ook Tottenham-trainer Mauricio Pochettino vond het gebaar geen grote zaak. "In mijn tijd gebeurde er nog wel ergere dingen op het veld. Hij heeft alleen nu de pech dat alles gefilmd wordt", zei de Argentijn donderdag.

Naar verwachting doet de wereldvoetbalbond eind september uitspraak over een mogelijke straf.

