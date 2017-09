Vincent Janssen verruilt Tottenham op huurbasis voor Fenerbahçe

Fenerbahçe bevestigt op de eigen site de transfer van Janssen, die vrijdagmiddag in Istanbul aankwam en vervolgens de medische keuring doorstond.

"De eerste kans om hier naartoe te komen heb ik gegrepen'', zei Janssen op de luchthaven tegen FB TV. "Dit is een uitgelezen kans voor mij.'' De spits had ook een boodschap aan de fans van de Turkse clubs. "Ik ben blij dat ik naar zo'n mooie club kom. Ik ga mijn uiterste best doen om hier succesvol te zijn."

Janssen treft bij Fenerbahçe zijn landgenoot Robin van Persie, die sinds 2015 bij de Turkse club speelt. De spits is momenteel geblesseerd en ligt er naar verwachting drie weken uit.

Transferdeadline

De transferdeadline in Turkije is vrijdag om 22.00 uur Nederlandse tijd. In de meeste Europese landen verliep de transferperiode op 31 augustus.

Vijftienvoudig Oranje-international Janssen was in de openingsweken van dit seizoen amper te bewonderen in het shirt van Tottenham Hotspur. Hij mocht alleen een minuut meedoen in de met 1-2 verloren competitietopper tegen Chelsea.

Janssen kreeg bovendien vorige week een flinke domper te verwerken toen de Spurs op de laatste dag van de transferperiode in de persoon van Fernando Llorente een extra concurrent van de geboren Heeschenaar binnenhaalden. Janssen moest in de punt van de aanval al Harry Kane en Son Heung-min voor zich dulden.

Overtuigen

De spits verhuisde vorig jaar voor zo'n twintig miljoen euro van AZ naar Tottenham Hotspur, maar hij slaagde er in zijn debuutseizoen op White Hart Lane nauwelijks in te overtuigen.

Janssen maakte weliswaar in 27 Premier League-wedstrijden zijn opwachting, maar wist daarin slechts twee keer het net te vinden.

Tottenham-trainer Mauricio Pocchettino zette Janssen vorige week niet op de lijst van 25 namen die mee mogen doen aan de groepsfase van de Champions League.

Pocchettino ontkende donderdag nog dat Janssen geen toekomst heeft bij Tottenham Hotspur.