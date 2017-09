Southampton-trainer zegt dat 'alles weer normaal is' na terugkeer Van Dijk

Van Dijk probeerde deze zomer een transfer te forceren en ontbrak daarom wekenlang op het trainingsveld van de Engelse club. De leiding van de huidige nummer acht in de Premier League liet hem echter niet vertrekken.

Deze week sloot Van Dijk eindelijk weer aan bij de selectie van Pellegrino, die verzekert dat de Nederlander met open armen wordt ontvangen. "Het is goed nieuws dat hij terug is, alles is nu weer normaal."

Als het aan Pellegrino ligt, laat de rentree van Van Dijk niet lang meer op zich wachten. Mogelijk gebeurt dat zelfs al zaterdag in de competitiewedstrijd thuis tegen Watford.

"Dat hangt vooral van Virgil zelf af", zegt de trainer. "Hij heeft lang aan de kant gestaan. Hij moet trainen en wedstrijden spelen om weer in zijn ritme te komen. Het is voor ons mooi dat hij er weer bij is."

Enkelblessure

Van Dijk speelde eind januari zijn laatste wedstrijd. Een forse enkelblessure hield hem maanden aan de kant. De 26-jarige Brabander wilde deze zomer een stap hogerop maken, maar Southampton weigerde mee te werken aan een transfer. Van Dijk ligt nog tot medio 2022 vast bij de Engelse club.

Door de transferperikelen en het gebrek aan wedstrijdritme ontbrak Van Dijk in de selectie van bondscoach Dick Advocaat in de afgelopen transferperiode. De centrale verdediger kwam tot nu toe twaalf keer uit voor Oranje.