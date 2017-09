Koeman 'bijzonder teleurgesteld' in gearresteerde Rooney

"Ik ben bijzonder teleurgesteld in Wayne", liet Koeman donderdag op zijn wekelijkse persconferentie weten.

De Nederlandse oefenmeester wilde niet zeggen of Rooney straf krijgt van de club. "Dat handelen we intern af op een geschikt moment", aldus Koeman.

De 31-jarige Rooney maakte deze zomer de overstap van Manchester United naar zijn jeugdclub Everton. Hij kondigde kortgeleden aan zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Engelse nationale elftal.

De 119-voudig international én topscorer aller tijden (53 doelpunten) ontbrak derhalve bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK en ging een avondje uit. De politie hield Rooney midden in de nacht aan vlakbij zijn woning. Hij had te veel gedronken en moet later deze maand voor de rechter verschijnen.

Koeman heeft Rooney wel opgenomen in de wedstrijdselectie voor het komende duel met Tottenham Hotspur in de Premier League.

Klaassen

Ook Davy Klaassen is er zaterdag bij als Everton in eigen huis Tottenham ontvangt. De middenvelder, die deze zomer overkwam van Ajax, keerde terug op het trainingsveld. Hij is hersteld van de voetblessure die hem de afgelopen twee weken aan de kant hield.

Klaassen miste onder meer de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Frankrijk (0-4) en Bulgarije (3-1).

De Engelse doelman Jordan Pickford, die zich met een spierblessure moest afmelden voor de nationale ploeg, is ook fit genoeg om te spelen. De nieuwe Kroatische spits Nikola Vlasic, op de slotdag van de transferperiode overgenomen van Hajduk Split, kan tegen de Spurs zijn debuut maken.