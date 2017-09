Pochettino zegt dat Janssen nog een toekomst heeft bij Tottenham

"Natuurlijk heeft Janssen nog een toekomst bij ons", antwoordde Pochettino donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie op een vraag van een journalist over de huidige situatie van de 23-jarige Nederlandse spits in Noord-Londen.

Pochettino zette Janssen vorige week niet op de lijst van 25 spelers die mee mogen doen aan de groepsfase van de Champions League.

"Ik had maar zeventien plekken om in te vullen", zei Pochettino, die verplicht was om acht door de club zelfopgeleide spelers in zijn selectie op te nemen. "Vincent en Erik (Lamela, red.) zaten daar niet bij."

Volgens Pochettino kan de wereld van Janssen er over een half jaar weer heel anders uitzien. "In januari kunnen we het rijtje nog een keer nagaan en dan bepalen of we wel of niet iets veranderen. Dus ja, Vincent heeft hier een toekomst."