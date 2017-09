Pochettino zegt dat Janssen nog een toekomst heeft bij Tottenham

"Natuurlijk heeft Janssen nog een toekomst bij ons", antwoordde Pochettino donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie op een vraag van een journalist over de huidige situatie van de 23-jarige Nederlandse spits in Noord-Londen.

Pochettino zette Janssen vorige week niet op de lijst van 25 namen die mee mogen doen aan de groepsfase van de Champions League.

"Ik had maar zeventien plekken om in te vullen", zei Pochettino, die verplicht was om acht door de club zelfopgeleide spelers aan de groep toe te voegen. "Niet alleen Vincent, maar ook Erik (Lamela, red.) zat daar niet bij."

Volgens Pochettino kan de wereld van Janssen er over een half jaar weer heel anders uitzien. "In januari kunnen we het rijtje nog een keer nagaan en dan bepalen of we wel of niet iets veranderen. Dus ja, Vincent heeft hier een toekomst."

Llorente

Janssen was in de openingsweken van dit seizoen amper te bewonderen in het shirt van Tottenham Hotspur. Hij mocht alleen een minuut meedoen in de met 1-2 verloren competitietopper tegen Chelsea.

Janssen kreeg bovendien vorige week een flinke domper te verwerken toen de Spurs op de laatste dag van de transferperiode in de persoon van Fernando Llorente een extra concurrent van de geboren Heeschenaar binnenhaalden. Janssen moest in de punt van de aanval al Harry Kane en Son Heung-min voor zich dulden.

De vijftienvoudig Oranje-international verhuisde vorig jaar voor zo'n twintig miljoen euro van AZ naar Tottenham Hotspur, maar hij slaagde er in zijn debuutseizoen op White Hart Lane nauwelijks in te overtuigen.

Janssen maakte weliswaar in 27 Premier League-wedstrijden zijn opwachting, maar wist daarin slechts twee keer het net te vinden.