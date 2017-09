Transferperiode Premier League sluit vanaf volgend jaar voor start competitie

Daarover bereikten de clubs op het hoogste niveau in Engeland donderdag overeenstemming tijdens een vergadering.

Volgend seizoen eindigt de transferperiode op de donderdag voor de start van de competitie, op 9 augustus om 17.00 uur (Engelse tijd). Voor de lagere competities blijft de huidige transferdeadline wel gewoon staan.

De winterse transferperiode in de maand januari blijft volgens het voorstel zoals die nu is. Het besluit in Engeland heeft overigens geen invloed op buitenlandse competities. Clubs uit bijvoorbeeld Spanje, Duitsland en Nederland kunnen in augustus nog steeds spelers van clubs uit de Premier League kopen.

Kritiek

Het huidige transfersysteem, waar de transfermarkt pas sluit op 31 augustus wanneer het seizoen al in volle gang is, is een doorn in het oog van de managers van clubs in de Premier League.

Veranderingen in de selectie terwijl de competitie al is begonnen, zorgen voor verstoringen in het elftal en schopt volgens hen de voorbereidingen op wedstrijden in de war.

"Het is oncomfortabel, dat zal elke manager beamen", liet Arsenal-trainer Arsène Wenger vlak voor de stemming weten. "Je kunt nu spelers hebben die met hun gedachten half bij de club en half bij een vertrek zijn."

Manchester

De beslissing van de clubs om de transferdeadline naar voren te halen, kwam niet unaniem tot stand. Wel werd de vereiste tweederde meerderheid behaald, omdat precies veertien van de twintig clubs vóór stemden. Manchester United, Manchester City, Watford, Swansea en Crystal Palace stemden tegen. Burnley onthield zich van stemming.

De clubs in de Premier League gaven deze zomer meer geld uit dan ooit tevoren, ruim anderhalf miljard euro. Veel transfers kwamen pas tot stand nadat de competitie al was begonnen.