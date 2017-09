UEFA-voorzitter denkt aan maximaal aantal contractspelers bij clubs

"We moeten de regels aanpassen en het moderniseren. Het gat tussen de grote en de kleine clubs wordt steeds groter", zegt Ceferin donderdag in een interview met het Duitse Sportschau.

De 49-jarige Sloveen, die vorig jaar Michel Platini opvolgde als hoogste baas van de UEFA, is wel van mening de ontwikkeling van de torenhoge afkoopsommen niet te kunnen stoppen. "Maar we kunnen het proces wel vertragen, we moeten iets doen."

Ceferin denkt daarbij aan het stellen van een maximum aan het aantal contractspelers bij clubs. "Zo kunnen we het verhuren van spelers verminderen. Sommige clubs hebben op één moment vijftig spelers onder contract staan. Veel clubs leiden zelf niet meer talenten op, maar kopen ze en lenen ze vervolgens uit."

Wetgeving

Ceferin geeft wel toe dat het allerminst zeker is dat de maatregel er ook daadwerkelijk komt.

"Ik weet dat ECA-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en voormalig UEFA-president Michel Platini er met de Europese Commissie over gesproken hebben, maar zeiden dat het onmogelijk was wegens de Europese wetgeving. Het is onzeker, maar we gaan kijken wat we kunnen doen."

Ceferin gaf in het vraaggesprek ook nog maar weer eens te kennen dat hij de zomerse transferperiode wil verkorten.

"Ik denk dat de markt te lang open is. Het is raar dat het seizoen al begonnen is en dat je dan nog een transfer kan maken. We voeren serieuze gesprekken over dit onderwerp. Het zou niet slecht zijn om de window in juli te laten eindigen."