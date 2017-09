Arsenal-manager Wenger betreurt gebeurtenissen in slotfase transferperiode

"Er gebeuren altijd veel dingen in de laatste seconden van de transferperiode, en dat betreur ik", aldus Wenger donderdag op zijn persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Bournemouth.

"Daarom vind ik dat we de regels moeten veranderen en de transferperiode moet sluiten voordat het seizoen begint. Het is oncomfortabel, dat zal elke manager beamen. Je kunt nu spelers hebben die met hun gedachten half bij de club en half bij een vertrek zijn."

Zonder het daadwerkelijk te zeggen doelde de 67-jarige Franse oefenmeester specifiek voor zijn club waarschijnlijk op de situatie rond Alexis Sanchez en Thomas Lemar.

Arsenal zou vorige week op Deadline Day een akkoord hebben bereikt met Manchester City over de verkoop van Sanchez voor zestig miljoen euro.

De Gunners waren van plan om dat geld te gebruiken om Lemar voor honderd miljoen euro over te nemen van AS Monaco, maar de 21-jarige Franse middenvelder zag zelf een dienstverband bij Arsenal niet zitten.

Lacazette

En dus bleven Sead Kolasinac en Alexandre Lacazette tot teleurstelling van Wenger de enige twee nieuwe gezichten in de selectie van de Londenaren.

"Elke manager weet dat het belangrijk is dat je geen spelers hebt die voor de helft deel uitmaken van je ploeg en voor de andere helft niet."

Wenger hoopt dat hij zo spoedig mogelijk een streep kan zetten onder de recente gebeurtenissen. "Het is moeilijk om nu over Lemar te spreken, omdat hij nog in Monaco is. Zijn focus ligt daar en die van Sanchez ligt hier."

Mbappé

Wenger gaf nog wel te kennen dat het weinig had gescheeld of Kylian Mbappé had nu het shirt van Arsenal gedragen. "We zaten er vorig jaar dicht op. Hij was dicht bij een overstap naar ons, misschien nog wel dichterbij dan hij afgelopen zomer was. De concurrentie was toen namelijk minder."

Mbappé maakte afgelopen seizoen een verbluffende indruk bij AS Monaco en koos vorige week voor een lucratief contract bij Paris Saint-Germain. Wenger denkt dat de pas 18-jarige Franse spits zal slagen in Parijs.

"Hij behoort tot die tien procent van spelers die kunnen tekenen waar ze willen en een prachtige loopbaan zullen krijgen."

"Hij kan zijn ogen sluiten en een keuze maken uit Real Madrid, Arsenal of Manchester United en wat hij ook kiest: hij heeft een fantastische loopbaan voor de boeg. Hij is een buitengewoon goede speler."

