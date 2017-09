Manchester City slaat hard terug naar 'fictie' van voorzitter La Liga

"De uitspraken van de heer Tebas zijn slecht geïnformeerd en deels pure fictie", schrijft de City Football Group, de eigenaar van Manchester City, in een verklaring.

"Zoals je kan verwachten winnen de City Football Group en Manchester City juridisch advies in en zullen we overeenkomstig dat advies handelen."

Tebas haalde woensdag bij een conferentie in Manchester keihard uit naar City en PSG, die respectievelijk eigenaars hebben uit Abu Dhabi en Qatar en beide deze zomer meer dan 200 miljoen euro aan transfers hebben uitgegeven. PSG betaalde voor Neymar alleen al 222 miljoen euro.

"PSG lacht om het transfersysteem", zei Tebas. "We hebben ze betrapt terwijl ze in het zwembad aan het plassen waren. We kunnen dit niet langer accepteren. Ik wil meer televisiegeld, want anders kaapt City alle spelers weg met zijn oliedollars."

Onwaardig

De organisator van de Franse competitie (LFP) heeft Tebas in een eigen statement ook stevig van repliek gediend. "De LFP veroordeelt de beledigende uitspraken over PSG van de voorzitter van La Liga."

"Deze onwaardige teksten passen niet bij de standaard van een gerespecteerd instituut als La Liga."

De UEFA meldde vorige week dat de bond onderzoekt of Paris Saint-Germain zich heeft gehouden aan de regels van Financial Fair Play, die ervoor moeten zorgen dat een club niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.

Tebas vroeg dinsdag in een brief aan de UEFA of ook City onderzocht kan worden, maar de Europese voetbalbond reageerde met een verklaring dat zo'n onderzoek er niet komt.