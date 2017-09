WK-kwalificatieduel Zuid-Afrika-Senegal moet over wegens matchfixing

Zuid-Afrika was vorig jaar op 12 november in Polokwane met 2-1 te sterk voor Senegal. Oud-Ajacied en Vitesse-middenvelder Thulani Serero kwam in die wedstrijd tot scoren voor de Zuid-Afrikanen.

Het was echter arbiter Joseph Odartey Lamptey die in die wedstrijd de meeste aandacht trok. De Ghanees gaf het gastland kort voor rust onder meer een strafschop, omdat de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly hands zou hebben gemaakt. Op tv-beelden was echter duidelijk te zien dat Koulibaly de bal slechts met zijn knie had beroerd.

De FIFA wil dat de WK-kwalificatiewedstrijd in november van dit jaar wordt overgespeeld.

Stand

Dat is slecht nieuws voor Zuid-Afrika, dat al hekkensluiter was in groep D van de Afrikaanse WK-kwalificatie en door de maatregel nog maar een punt overhoudt. Senegal heeft er vier meer en staat derde.

Burkina Faso gaat met zes punten aan de leiding. Nummer twee Kaapverdische Eilanden heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich voor het WK.