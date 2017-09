Van der Sar vindt dat Sanchez nog jaren bij Ajax had moeten blijven

"Davinson was al na een seizoen weg. Dat vind ik in zijn geval te vroeg. Hij had nog twee of drie jaar moeten blijven, maar door de financiële slagkracht in het buitenland is het voor clubs als Ajax tegenwoordig lastig om spelers te behouden", erkent Van der Sar in gesprek met The Evening Standard.

Sanchez werd eind augustus voor een recordbedrag van 40 miljoen euro aan Tottenham Hotspur verkocht. Een jaar eerder had Ajax Sanchez nog voor zo'n vijf miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Atletico Nacional.

In zijn eerste en tevens laatste jaar in Amsterdam kwam Sanchez tot 46 duels in de hoofdmacht, waarin hij zes keer scoorde. Als basisspeler had Sanchez een belangrijke bijdrage aan het bereiken van Europa League-finale, die met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Vier jaar

Sanchez speelde zich direct in de kijker en maakte daar ook gebruik van, maar Van der Sar ziet liever dat spelers jarenlang aan Ajax blijven verbonden, alvorens ze op buitenlands avontuur gaan.

"In de ideale wereld blijft een speler drie, vier of vijf jaar en bezorgt hij Ajax meerdere landstitels en succes in Europa", aldus Van der Sar, die ook realistisch is. "De Eredivisie is helaas niet sterk genoeg om spelers voor lange tijd te behouden."

Ajax, dat geen vervanger meer haalde voor Sanchez en in augustus al werd uitgeschakeld in Europa, vervolgt de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

