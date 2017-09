Voorzitter La Liga fileert 'financiële dopingzondaars' PSG en City

De 55-jarige bestuurder heeft geen goed woord over voor de manier waarop de Franse en Engelse topclub deze zomer voor astronomische bedragen spelers aantrokken.

"Ze zijn financiële dopingzondaars. PSG lacht om het transfersysteem. We hebben ze betrapt terwijl ze in het zwembad aan het plassen waren", verwoordde Tebas zijn gevoelens bij een conferentie in Manchester.

"Neymar plaste vanaf de duikplank. We kunnen dit niet langer accepteren. Het gaat niet alleen om PSG, maar ook om Manchester City. Ik wil meer televisiegeld, want anders kaapt City alle spelers weg met zijn oliedollars."

PSG haalde met ingewikkelde constructies onder anderen Neymar van FC Barcelona en Kylian Mbappé van AS Monaco voor honderden miljoenen. City legde eveneens een aantal dure spelers vast voor in totaal zo'n 230 miljoen euro.

UEFA

De harde woorden van Tebas volgen een dag nadat hij de UEFA schriftelijk vroeg te onderzoeken of City zich aan de Financial Fair Play-regels heeft gehouden. Naar PSG loopt al een onderzoek.

De baas van La Liga wil niets weten van het tegenargument dat FC Barcelona en Real Madrid in het verleden gestraft zijn voor staatssteun.

"Dat is een argument dat mijn kleine kinderen zouden gebruiken: waarom geef je hen koekjes en mij niet?", aldus Tebas, die niet uitsluit dat PSG in de toekomst aanklopt bij Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. "Als PSG wil, geven ze gas en kunnen ze iedereen kopen."

PSG is sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments. City viel in 2008 in handen van de Abu Dhabi United Group.