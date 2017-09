Mbappé voelt ondanks stevig prijskaartje geen extra druk bij PSG

PSG legde donderdag op de laatste dag van de zomerse transferperiode de pas 18-jarige Franse spits op huurbasis vast en kan hem over twaalf maanden voor het monsterbedrag definitief overnemen van de kampioen van Frankrijk.

Mbappé blijft koel onder alle aandacht over zijn prijskaartje. "Of het nou 1 euro is of 180 miljoen euro: het maakt me niks uit. Ik heb het niet betaald en ik heb het ook niet ontvangen", zei hij woensdag bij zijn presentatie in het Parc des Princes.

Het toptalent had niet verwacht dat hij nu al speler zou zijn van PSG. "In mei was mijn intentie om te blijven, maar toen vonden er bepaalde gebeurtenissen plaats die de situatie veranderden", gaf hij te kennen.

"Ik ben naar PSG gekomen voor het project en de aanwezigheid van Neymar is een enorm pluspunt. Ik ben hongerig naar titels. Ik wil winnen en ik wil dat gelijk doen."

Neymar

In zijn eerste volledige seizoen bij Monaco liet Mbappé een verbluffende indruk achter. Hij was in de Franse Ligue 1 vijftien keer trefzeker en vond ook in de Champions League zes keer het net.

De spits zal volgend jaar sowieso Neymar voor zich moeten dulden als duurste voetballer ter wereld. De 25-jarige Braziliaanse superster stapte begin vorige maand voor niet minder dan 222 miljoen euro over van FC Barcelona naar PSG.

Mbappé verwacht dat hij samen met Neymar de aanval van PSG gaat vormen. "De trainer (Unai Emery, red.) was erg duidelijk over zijn intenties met mij. Ik heb nog nooit langer dan twee jaar op één positie gespeeld. Op dit moment zou ik zeggen dat ik een midvoor ben."

Al-Khelaifi

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi voelde zich op de persconferentie genoodzaakt om te benadrukken dat de transfer van Mbappé volledig aan de regels van Financial Fair Play voldoet.

De Europese voetbalbond sprak daar vorige week echter zijn twijfels over uit en is inmiddels een onderzoek gestart naar de handelswijze van de Parijzenaars.

"We zijn vol vertrouwen", aldus Al-Khelaifi. "We hebben niets te verbergen en we zijn transparant. Als andere clubs niet gelukkig zijn met de gang van zaken, is dat niet ons probleem."

