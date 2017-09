UEFA-preses Ceferin staat open voor kortere zomerse transferperiode

"Ik denk niet dat het goed is dat een speler nog overstapt terwijl hij al aan de competitie is begonnen", zegt Ceferin woensdag.

Veel prominenten uit het Engelse voetbal willen dat de transfermarkt sluit voordat de Premier League begint. Nu weigerden bepaalde spelers bijvoorbeeld in de eerste wedstrijden in actie te komen omdat ze nog hoopten op een transfer.

Bovendien zien de voorstanders van een eerdere deadline de huidige regelgeving als competitievervalsing. Een eerdere stop in Engeland werkt echter maar ten dele als die in andere landen niet wordt gevolgd.

Voor een gezamenlijke afspraak is de UEFA nodig. "We volgen de discussie op de voet", aldus Ceferin. "Zeker staan we ook open voor verandering. Misschien is de transferperiode nu wel te lang."

Eredivisie

Naar aanleiding van de roep vanuit Engeland om de zomerse transferdeadline te vervroegen liet ook Jacco Swart, de directeur van de Eredivisie CV, zich vorige maand horen.

"In het ideale scenario wordt de transfermarkt in heel Europa tegelijkertijd gesloten. En dan ook nog voordat de competities beginnen", zei hij toen.

"In september komen we met de collega's van de Europese competities samen. Eens kijken of we het dan eens kunnen worden over een oplossing. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen."

De clubs in de Premier League stemmen donderdag tijdens een vergadering over het voorstel om de zomerse deadline, die nu nog op 31 augustus staat, naar voren te halen. De verwachting is dat het plan doorgang vindt.