Mourinho: 'Recordtransfer Neymar heeft alles overhoop gegooid'

"Iedereen kijkt nu naar die tweehonderd miljoen pond van Neymar", aldus Mourinho woensdag in een interview met The Times.

"De spelers die eerst twintig miljoen pond kostten, zijn nu opeens veertig miljoen pond waard. En voor de spelers van veertig miljoen pond betaal je nu zestig miljoen pond. Doordat wij al aan het begin van de zomer onze zaken deden, waren de bedragen lager."

Mourinho noemt Romelu Lukaku als voorbeeld. United nam de Belgische spits in juli voor 75 miljoen pond (85 miljoen euro) over van Everton, maar dat bedrag was volgens de Portugese trainer veel hoger uitgevallen als beide partijen in een later stadium aan de onderhandelingstafel hadden plaatsgenomen.

"Op 31 augustus hadden we voor Romelu Lukaku zeker 150 miljoen pond (164 miljoen euro) moeten betalen", beweert Mourinho.

"Voor Nemanja Matic hadden we zestig of zeventig miljoen pond neer moeten tellen. Neymar heeft alles overhoop gegooid. Als Pogba nog steeds de duurste voetballer ter wereld was geweest, dan zat Coutinho nu wel in Barcelona voor 100 miljoen pond."

Titel

United gaf deze zomer in totaal zo'n 165 miljoen euro uit aan spelers. Naast Lukaku en Matic tastte de club ook diep in de buidel voor Victor Lindelöf (35 miljoen euro van Benfica).

De start van het nieuwe seizoen in de Engelse Premier League verliep uitstekend voor de ploeg van Mourinho. De twintigvoudig landskampioen is als enige nog zonder puntenverlies na drie duels en heeft daarin ook geen doelpunt hoeven incasseren.

Het schept ook bij Mourinho hoge verwachtingen voor de rest van de jaargang. "Ik heb altijd gezegd dat ik drie transferperiodes nodig heb om mijn team te bouwen. Daar denk ik nog steeds zo over. Maar ik ga niet wachten. We zullen ook dit jaar al vechten voor de titel."

United vervolgt de competitie zaterdag met een uitduel met Stoke City en begint dinsdag de groepsfase van de Champions League in Griekenland tegen Olympiakos Piraeus.

