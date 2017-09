Sampaoli relativeert slechte reeks 'superieur' Argentinië in WK-kwalificatie

De ploeg van sterspeler Lionel Messi kwam in deze interlandperiode eerder al niet verder dan 0-0 op bezoek bij Uruguay. Tegen hekkensluiter Venezuela was een eigen doelpunt nodig om een punt te pakken.

"Het wordt nu wel lastiger, omdat we hadden verwacht dat we er beter voor zouden staan na de laatste twee duels. Desondanks waren we twee keer superieur, alleen konden we dat niet in de score uitdrukken", zei Sampaoli.

De voormalig bondscoach van Chili beseft dat hij met Argentinië had moeten winnen van het op papier zwakkere Venezuela, maar vindt ook dat dergelijk puntenverlies soms onvermijdelijk is.

"We hebben hier een grote kans laten liggen, maar zo is voetbal. Dit kan gewoon gebeuren, vooral als je wel kansen krijgt maar ze niet afmaakt."

Peru

Door de slechte resultaten staat Argentinië slechts vijfde in de WK-kwalificatie. De beste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Rusland en de nummer vijf is veroordeeld tot de play-offs. Argentinië speelt nog tegen Peru (thuis) en Ecuador (uit).

"Ik hoop dat deze tegenslag ons niet in de war brengt en een te zware druk geeft", aldus Sampaoli. "We moeten tegen Peru gewoon op dezelfde manier spelen als tegen Venezuela."

Argentinië werd in 1978 en 1986 wereldkampioen. De Zuid-Amerikanen ontbraken 47 jaar geleden voor het laatst op het mondiale eindtoernooi. Drie jaar geleden werd Argentinië tweede nadat het in de halve finales Oranje uitschakelde.