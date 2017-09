Trotse Van Marwijk merkt dat WK-plaatsing veel losmaakt in Saudi-Arabië

"Ik heb altijd gezegd dat we een kans hadden", refereerde de Nederlandse bondscoach in gesprek met Voetbal International aan zijn uitspraken aan het begin van de kwalificatiecampagne.

Dat Saudi-Arabië er voor het laatst in 2006 bij was op een WK, maakt de prestatie die zijn manschappen in de afgelopen maanden hebben geleverd alleen maar specialer volgens Van Marwijk.

"Dit maakt ontzettend veel los. Deze generatie spelers is heel lang bekritiseerd in eigen land omdat ze nooit datzelfde succes haalden. Daar hebben ze vanavond mee afgerekend", zei hij trots.

Fahad Al-Muwallad kroonde zich tegen het al gekwalificeerde Japan tot de held van de natie door in de 63e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Snelheid

Van Marwijk zag dat zijn ploeg het moeilijk had tegen de poulewinnaar. "Japan kwam duidelijk om te winnen en kreeg ook kansen. Na rust hebben we het omgezet en zijn we zonder spits gaan spelen, met snelheid op de flanken", legde de 65-jarige Deventenaar zijn wijziging uit.

"Dat had meteen effect. We hadden toen diepte en dreiging en dat leverde ook de winnende goal op. Toch bleef het ontzettend spannend omdat Japan een heel sterke ploeg heeft."

Het wordt de vijfde keer dat de Saudi's hun opwachting mogen maken op een WK. Ze waren er eerder bij in 1994, 1998, 2002 en dus 2006.