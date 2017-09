Argentinië ook niet langs Venezuela, VS pakt op valreep punt in Honduras

De Argentijnen kregen in Venezuela op papier de ideale tegenstander om zich richting de bovenste vier posities van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep te spelen. De Venezolanen haalden in de zeven voorgaande uitduels slechts één punt, en staan stijf onderaan in de groep.

Maar zoals in de hele kwalificatiereeks bleek in Buenos Aires eens te meer dat de Argentijnen, ondanks de aanwezigheid van sterren als Lionel Messi en Paulo Dyabala, bijzonder moeilijk tot scoren komen. Dinsdagavond hadden ze daar zelfs de hulp van de Venezolaan Rolf Feltscher voor nodig, die een voorzet vanaf de zijkant in de 54e minuut in eigen doel werkte. Drie minuten eerder was Venezuela via Jhon Murillo op voorsprong gekomen.

Argentinië blijft door de puntendeling op de vijfde plaats staan in de groep, en speelt in oktober nog tegen Peru (thuis) en Ecuador (uit). De beste vier landen in Zuid-Amerika plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt in de play-offs tegen Nieuw-Zeeland, het sterkste land van Oceanië.

Chili

Chili heeft voor de tweede keer in vijf dagen een wedstrijd verloren in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep voor het WK. De ploeg verloor in de ijle lucht van La Paz met 1-0 van Bolivia, en zit in de gevarenzone. Nummer twee Colombia pakte thuis een punt tegen het al gekwalificeerde Brazilië: 1-1.

Uitwedstrijden tegen Bolivia zijn gevreesd in Zuid-Amerika. La Paz ligt op 4.000 meter hoogte en de ijle lucht levert bezoekende landen vaak conditionele problemen op. Bolivia won dit voorjaar al van Argentinië, en dinsdag moest ook Chili eraan geloven. De in eigen land spelende Juan Arce maakte aan het begin van de tweede helft uit een strafschop het enige doelpunt van de wedstrijd.

Colombia-Brazilië

Nummer twee Colombia is twee wedstrijd voor het einde nog allesbehalve zeker van het WK. De ploeg van coach José Pékerman pakte thuis een punt tegen het reeds gekwalificeerde Brazilië. De 'Seleçao' kwam op slag van rust op voorsprong via Chelsea-speler Willian. In de 56e minuut kopte Radamel Falcao, die het WK in 2014 moest missen vanwege een ernstige blessure, de gelijkmaker binnen op aangeven van PSV-speler Santiago Arias.

Ook Peru mag met nog twee wedstrijden te gaan nog altijd hopen op de eerste WK-deelname sinds 1982. De ploeg pakte uit tegen Ecuador de derde zege op rij: 1-2. Feyenoorder Renato Tapia begon in de basis, en werd na 62 minuten naar de kant gehaald. Peru heeft het WK-ticket nu virtueel binnen, maar speelt in oktober nog tegen Argentinië en Colombia.

CONCACAF.

De Verenigde Staten wilde zich in San Pedro Sula revancheren voor de thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen Costa Rica, maar zag Honduras in de 27e minuut op voorsprong komen via Rommel Quioto, die zijn brood verdient bij Houston Dynamo in de Major Leauge Soccer.

Pas vijf minuten voor tijd maakte invaller Bobby Wood van Hamburger SV de kostbare gelijkmaker voor de VS, dat plaatsing voor het WK in Rusland daarmee in eigen hand houdt. De Amerikanen wisten zich in 1986 voor het laatst niet voor het mondiale eindtoernooi te kwalificeren.

Door het gelijkspel hebben zowel de VS als Honduras negen punten uit acht wedstrijden. Dankzij een beter doelsaldo staan de Amerikanen voorlopig derde, maar Panama kan daar dinsdagavond (lokale tijd) nog overheen gaan bij een zege op Trinidad en Tobago. Op 7 oktober speelt de VS thuis tegen Panama.

De top drie van de kwalificatiereeks van Noord- en Midden Amerika en het Caribisch gebied plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Voor de nummer vier wacht een play-off tegen een Aziatisch land, de winnaar van het duel Australië-Syrië.