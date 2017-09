Argentinië loopt weer averij op in WK-kwalificatie, ook VS morst punten

Zoals in de hele WK-kwalificatiereeks bleek Argentinië ook tegen Venezuela ondanks het meespelen van Lionel Messi moeilijk tot scoren te komen.

Nadat Jhon Murillo de bezoekers in de 51e minuut zelfs op voorsprong zette, kwamen de Argentijnen door een eigen doelpunt van Rolf Feltscher op 1-1. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli kreeg wel kansen, maar winst bleef uit.

Argentinië blijft door het gelijkspel vijfde in de groep met 24 punten uit zestien duels en moet daarmee Brazilië (37 punten), Uruguay (27), Colombia (26) en Peru (24) voor zich dulden. Chili (23), Paraguay (21) en Ecuador (20) staan ook nog dichtbij.

De beste vier landen in Zuid-Amerika plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt in de play-offs tegen Nieuw-Zeeland, het sterkste land van Oceanië. Argentinië speelt nog tegen Peru (thuis) en Ecuador (uit).

Uruguay

Uruguay deed uitstekende zaken door met 1-2 van Paraguay te winnen. Sterspelers Luis Suarez en Edinson Cavani stonden in de basis, maar scoorden niet.

Colombia pakte thuis een punt tegen het al gekwalificeerde Brazilië: 1-1. De 'Seleçao' kwam op slag van rust op voorsprong via Chelsea-speler Willian. In de 56e minuut kopte Radamel Falcao de gelijkmaker binnen op aangeven van PSV-speler Santiago Arias.

Nummer zes Chili heeft nog zicht op het WK, al deed het slechte zaken door op bezoek bij Bolivia voor de tweede keer in vijf dagen te verliezen: 1-0. Ook Peru mag nog altijd hopen op de eerste WK-deelname sinds 1982. De ploeg boekte met Feyenoorder Renato Tapia in de basis uit tegen Ecuador de derde zege op rij: 1-2.

Verenigde Staten

In de WK-kwalificatiegroep van de CONCACAF leden de Verenigde Staten kostbaar puntenverlies op bezoek bij Honduras, dat in de 27e minuut op voorsprong kwam via Rommel Quioto. Bobby Wood maakte nog gelijk.

Door het 1-1 gelijkspel houden de Amerikanen plaatsing voor het WK in Rusland nog wel in eigen hand. De ploeg van coach Bruce Arena staat met nog twee duels te gaan vierde met negen punten achter Mexico (achttien), Costa Rica (vijftien) en Panama (tien).

De bovenste drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Panama is de eerstvolgende tegenstander van de VS, dat zich in 1986 voor het laatst niet voor het mondiale eindtoernooi kwalificeerde.