Gewisselde Ziyech mist penalty en lijdt duur puntenverlies met Marokko

Door de misstap verzuimden de 'Leeuwen van de Atlas' de leiding in groep C van de Afrikaanse kwalificatiezone over te nemen van koploper Ivoorkust. Marokko verzamelde zes punten in vier duels, één minder dan de 'Oranje Oliftanten'.

Ziyech kreeg in de 72e minuut een uitgelezen mogelijkheid om drie punten veilig te stellen, maar hij faalde vanaf elf meter oog in oog met de Malinese keeper Djigui Diarra. Een minuut later moest de Ajacied van bondscoach Hervé Renard plaatsmaken voor Oussama Tannane.

Vrijdag kende de geboren Drontenaar nog een succesvolle rentree in het shirt van de nationale ploeg. De 24-jarige linkspoot was twee keer trefzeker in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Mali.

Het was zijn eerste duel voor Marokko sinds oktober van vorig jaar. Sindsdien werd Ziyech niet meer opgeroepen door Renard, die hem ook niet opnam in zijn selectie voor de Afrika Cup. De middenvelder stelde zich aanvankelijk niet meer beschikbaar, maar na een verzoenend gesprek met de bondscoach keerde hij toch weer terug.

Bij Marokko deden naast Ziyech en Tannane (Las Palmas) ook de geboren Nederlanders Karim El Ahmadi (Feyenoord), Nordin Amrabat (Leganes) en Mbark Boussoufa (Al-Jazira) mee. FC Groningen-spits Mimoun Mahi bleef op de bank in het Stade du 26 Mars.