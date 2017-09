Bondscoach Van Marwijk kwalificeert zich met Saudi-Arabië voor WK

Saudi-Arabië won dankzij een goal van invaller Fahad Al Muwallad in het Koning Abdullah Sport City van Jeddah met 1-0 van Japan en dwong op die manier rechtstreekse plaatsing voor het WK af.

Het wordt de vijfde keer dat de Saudi's hun opwachting mogen maken op een WK. Ze waren er eerder bij in 1994, 1998, 2002 en 2006. Het land uit het Midden-Oosten reikte bij de eerste deelname tot de achtste finales, waarin werd verloren van de latere nummer drie Zweden.

In poule B van de Aziatische kwalificatiezone kroonden de Japanners zich in een eerder stadium al tot groepswinnaar. Het Saudi-Arabië van Van Marwijk streed nog met Australië om de felbegeerde tweede plek, die ook recht gaf op directe plaatsing.

Australië

De 'Socceroos' wonnen eerder op dinsdag al met 2-1 van Thailand en legden de druk zo bij de Saudi's, maar de equipe van Van Marwijk bleek daartegen bestand en rekende thuis knap af met Japan. Voor de Australiërs rest daarom een play-off tegen Syrië.

Saudi-Arabië werd zo het achtste land dat een ticket naar Rusland kan boeken. Eerder verzekerden Brazilië, Iran, Japan, Mexico, België, Zuid-Korea en het gastland zich al van deelname.

Van Marwijk, die wordt bijgestaan door zijn assistenten Mark van Bommel en Adrie Koster, was als bondscoach één keer eerder aanwezig op een WK. In 2010 reikte hij met het Nederlands elftal tot de finale in Zuid-Afrika, waar na verlenging werd verloren van Spanje.

Zuid-Korea

Zuid-Korea plaatste zich eerder op dinsdag als zevende land voor het WK van komende zomer. Concurrent Oezbekistan werd in een onderling duel op 0-0 gehouden in Tashkent.

Vorige week had de Zuid-Koreaanse ploeg van bondscoach Tae-Yong Shin de eerste kans op kwalificatie niet gegrepen door een doelpuntloze remise (0-0) tegen het al geplaatste Iran in Seoul.

In en tegen Oezbekistan bleef de nummer vier van het WK van 2002 dinsdag negentig minuten op de been tegen de voetbaldwerg. Dankzij dat punt eindigde Zuid-Korea met vijftien punten als tweede in de poule, met twee punten meer dan nummer drie Syrië.

Syrië

Syrië pakte in de slotfase een punt in Iran (2-2), ging daardoor op de valreep over Oezbekistan heen in de stand en mag als nummer drie van de kwalificatiegroep deelnemen aan de play-offs om een WK-ticket.

Tamer Haj Mohamad had het door oorlog verscheurde land op voorsprong gezet, maar die werd tenietgedaan door twee goals van Sardar Azmoun. In de 93e minuut zorgde Omar Al Soma alsnog voor Syrische vreugde in Teheran.

Syrië moet het in de play-offs dus opnemen tegen Australië. De winnaar van die ontmoeting speelt tegen de nummer vier uit de Noord- en Centraal-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule.

China sloot de kwalificatiereeks af met een 1-2 overwinning in Qatar, maar dat bleek niet genoeg voor de derde plaats. Xiao Zhi en Wu Lei scoorden in Doha, de goal van het steenrijke oliestaatje kwam op naam van Akram Afif.