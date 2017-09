Wiegman respecteert besluit Van den Berg om voorlopig te bedanken

"Ik vind het hartstikke jammer, maar ik respecteer haar beslissing", zegt Wiegman dinsdagmiddag tegen OnsOranje.

De 27-jarige Van den Berg meldde eerder op de dag via sociale media dat ze zich voorlopig niet beschikbaar stelt voor het nationale team, omdat ze teleurgesteld is over haar rol tijdens het EK in eigen land van vorige maand.

De captain raakte tijdens het voor Oranje zeer succesvolle toernooi haar basisplaats kwijt aan Stefanie van der Gragt. "Ik heb het zwaar gehad met de onverwachte teleurstelling", aldus Van den Berg.

"Ik vind dat je altijd dingen moet doen en keuzes moet maken waar je gelukkig van wordt en dus heeft dat me doen besluiten om op dit moment een break te nemen van Oranje. Een moeilijk maar weloverwogen besluit."

Voortreffelijk

Wiegman weet dat Van den Berg een "heel zwaar toernooi" had, ondanks de Europese titel. "Ze kwam op een moeilijk moment in een heel nare situatie terecht", zegt de bondscoach.

"Maar ze heeft zich echt als een geweldige topsporter én geweldig mens gedragen op het EK en mede daardoor is het rustig gebleven in de groep en hebben gepresteerd zoals we gedaan hebben."

"Ze geeft nu alleen aan dat ze tijd nodig heeft om alles te verwerken, want het is wel een hele klap geweest voor Mandy."

Selectie

Van den Berg zit logischerwijs niet in de 23-koppige selectie van Wiegman voor het oefenduel met Denemarken op 15 september, de eerste wedstrijd na het succesvolle EK.

Naast Van den Berg en keepster Loes Geurts, die half augustus bekendmaakte voorlopig te stoppen met voetballen, moet Wiegman het wegens blessures ook stellen zonder Jackie Groenen, Desiree van Lunteren, Vivianne Miedema en Sari Van Veenendaal.

Met Ajacieden Marjolijn van den Bighelaar en Lize Kop en Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) kunnen drie speelsters hun debuut maken voor de Oranjevrouwen.

Foppe de Haan, die tijdens het EK deel uit maakte van de technische staf, zal er niet meer bij zijn. Wiegman: "We hebben fantastisch samengewerkt. Foppe is een heel wijs mens en een goede trainer. Maar we wisten van te voren dat de samenwerking alleen voor dat toernooi zou zijn. We gaan op zoek naar een vervanger.''

Nederland neemt het volgende week vrijdag vanaf 18.00 uur in de uitverkochte Casa Arena in Horsens op tegen Denemarken. De ploeg van Wiegman won vorige maand in de EK-finale met 4-2 van de Deense vrouwen.

Volledige selectie: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Marjolijn van den Bighelaar (Ajax), Sheila van den Bulk (Djurgårdens IF), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (Ajax), Stefanie van der Gragt (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Vanity Lewerissa (PSV), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (FC Barcelona), Liza van der Most (Ajax), Marthe Munsterman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (FC Twente) en Kelly Zeeman (Ajax).